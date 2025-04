Juan Mayorga, desde la herencia y el amor

Desde que está al frente de la dirección artística de la Fundación Teatro de la Abadía, Juan Mayorga ha estrenado dos producciones como director y ... autor. Tras el éxito de la primera, 'María Luisa', el dramaturgo presenta una función más compleja donde las palabras siguen teniendo un valor importante.

Se trata de 'La colección', una obra que parte de una noticia en la que un matrimonio de coleccionistas se preguntaba qué pasaría con su colección cuando ellos ya no estuvieran. «Teniendo la edad que tenemos, y no teniendo hijos, es lógico que la gente se pregunte por el destino de nuestra colección», leía Mayorga en una entrevista, como punto de partida de este texto dramático alrededor de los dos grandes temas humanos universales: el amor y la muerte.

'La colección' Sábado, a las 20 horas: Auditorio Infanta Doña Elena, Águilas.

Entradas: 25 euros.

Sobre el escenario, dos actores emblemáticos de la escena teatral como son José Sacristán y Ana Marzoa dan vida a la pareja. Se convierten en Héctor y Berna, un matrimonio sin hijos que, a lo largo de su vida, ha reunido una colección por la que sacrificaron todo lo demás. Ahora, ancianos, quieren asegurarse de que su colección los sobreviva, para lo que buscan un heredero.

Han convocado a Susana, coleccionista a su vez, acaso para examinarla. Los acompaña Carlos, quizá él mismo un examinador, si es que no una pieza más de la colección. Con ello, Mayorga reflexiona sobre el matrimonio, el paso del tiempo y la misteriosa relación entre las personas y los objetos. Y lo hace a través de un ejercicio dramático que te lleva a estar en constante diálogo contigo mismo a lo largo de la obra. Un lenguaje exquisito que combina humor, misterio y naturalidad es el vehículo de un viaje a la caverna platónica donde cada uno busca atreverse a ser sincero con sus sombras y su legado.

Para el dramaturgo, «era necesario que alguien hiciese la colección». Una colección de imágenes separadas por océanos o siglos esperaban que alguien las reuniese, porque «si algún día, dentro de un millón de años, un ser capaz de pensar y de sentir encuentra la colección, sabrá qué es la humanidad y qué podría haber sido». Para todos los asistentes, hace una advertencia: «Antes de atravesar esa puerta, piensen que, cuando vuelvan a este lado, todo lo verán desde la colección. También a las demás personas y a sí mismos. La colección te descubre. No puedes verla y no preguntarte quién eres, porque contiene todo lo que eres y todo lo que no eres».