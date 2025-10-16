Iván Ferreiro y La Cabra Mecánica encabezan el Epicentro Mula 2025

La variedad en un festival es un elemento diferenciador. Salir de los márgenes, de lo previsible, de lo rutinario y del lugar común sirve para ... forjar una entidad y, al mismo tiempo, reforzar el peso de una idea. Con su tercera edición, Epicentro Mula se eleva como un ejemplo que desafía la zona de confort, unificando disciplinas artísticas (música, poesía y artes plásticas) bajo una misma filosofía de cultura abierta, gratuita, cercana y directa. Y lo hace, por si faltara algo, con un cartel repleto de grandes nombres, combinando veteranía con figuras emergentes a las que no cuesta nada imaginar con un futuro brillante.

Epicentro Mula Cuándo Viernes y sábado a partir de las 17.00 horas.

Dónde Convento de San Francisco / Plaza del Ayuntamiento. Mula.

Cuánto Entrada libre.

Así, la cita cultural tendrá dos espacios representativos del municipio de Mula como son el Convento de San Francisco y la plaza del Ayuntamiento para desarrollar sus múltiples actividades programadas. En lo que respecta a la oferta musical, el primero de los escenarios contará este viernes con las actuaciones de Ángela González (17.45) y Luis Fercán (19.00). El resto de los conciertos de esta primera jornada se llevarán a cabo en la citada plaza y estarán protagonizados por el argentino Coti (21.00); Las Rueditas de la Bici (22.30); e Iván Ferreiro, gran cabeza de cartel, a las 23.00.

Además de la música, este evento deja espacio a la poesía y las artes plásticas

En lo que respecta al sábado, maratón de directos también en la plaza con Sin Merienda (17.00); Rata (18.00); Bejo (18.45); Joven Breakfast + Padawvn (20.00); Doppel Gangs (20.45); La Cabra Mecánica (21.30) y Juana Rozas (23.00).

Por último, Epicentro ofrecerá la posibilidad de disfrutar con una exposición multidisciplinar ubicada en el convento, la cual contará con obras firmadas por, entre otros, Pepe Enguídanos, Santi Flores, Manuel Atienzar, Clara Lozano y Marta Díaz. Asimismo, en este mismo espacio, se llevará a cabo un recital de poesía en vivo con Paula Carrillo y Pablo Urizal (viernes, 18.30).