Iván Ferreiro, uno de los grandes nombres de Epicentro 2025.

Iván Ferreiro y La Cabra Mecánica encabezan el Epicentro Mula 2025

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:42

La variedad en un festival es un elemento diferenciador. Salir de los márgenes, de lo previsible, de lo rutinario y del lugar común sirve para ... forjar una entidad y, al mismo tiempo, reforzar el peso de una idea. Con su tercera edición, Epicentro Mula se eleva como un ejemplo que desafía la zona de confort, unificando disciplinas artísticas (música, poesía y artes plásticas) bajo una misma filosofía de cultura abierta, gratuita, cercana y directa. Y lo hace, por si faltara algo, con un cartel repleto de grandes nombres, combinando veteranía con figuras emergentes a las que no cuesta nada imaginar con un futuro brillante.

