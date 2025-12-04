La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ana Duato y Darío Grandinetti son los grandes protagonistas de esta adaptación de Marguerite Duras.

La imposible partitura del amor se escribe en el Romea

Ana Duato y Darío Grandinetti se entregan en cuerpo y alma en 'La Música', donde una pareja se reencuentra en un hotel para finiquitar su divorcio

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:52

La novelista, guionista y directora de cine francesa Marguerite Duras, seudónimo de Marguerite Germaine Marie Donnadieu, definió 'La Música', una de sus grandes creaciones, con ... una de esas frases que resuenan con la fiereza del llanto de un océano en mitad del invierno: «un constante reescribir la imposible partitura del amor». Y así, con la delicada textura de ocho palabras, el escalofrío emerge entre el blanco infinito.

