La imposible partitura del amor se escribe en el Romea

La novelista, guionista y directora de cine francesa Marguerite Duras, seudónimo de Marguerite Germaine Marie Donnadieu, definió 'La Música', una de sus grandes creaciones, con ... una de esas frases que resuenan con la fiereza del llanto de un océano en mitad del invierno: «un constante reescribir la imposible partitura del amor». Y así, con la delicada textura de ocho palabras, el escalofrío emerge entre el blanco infinito.

'La Música' Cuándo Domingo, a las 19.00 horas.

Dónde Teatro Romea. Murcia.

Cuánto 18 € / 23 € / 26 €.

Protagonizada por Él y Ella, ¿acaso necesitan más nombre aquellas figuras que nacen para ser el resumen de todos y cada uno de nosotros?, esta pieza escrita originalmente a mitad de la década de los sesenta para la televisión inglesa nos sitúa en una habitación de hotel en la que, durante la breve eternidad que puede durar una sola noche, esta pareja, separada hace dos años, se reencuentra para concluir los trámites del divorcio. Una tarea tan triste como perezosa, tan fría como un hielo por la espalda, tan demoledora como una apuesta perdida a favor de lo inevitable, que se acaba convirtiendo en una historia de pasión, cruda honestidad, sexo, humor triste (y viceversa), reproche, incomprensión, incógnitas como cemento en la nuca, recuerdos de aquellas cosas que sucedieron y, claro, de las que jamás llegaron a suceder, tinteros desbordados, flechas en la espalda, labios sellados, gritos, silencio y amor. Amor desafiante, extasiado, impasible, desgarrador, enfurecido, ardiente, ciego, insoportable, invisible, carnal, alocado, perpetuo, borroso, sutil, herido, frágil, distinto, reconocible.

Con dirección y dramaturgia de la veterana Magüi Mira, esta adaptación de 'La música' que llega el domingo al Teatro Romea cuenta, además de con la tremenda historia de la cual se ha detallado su punto de partida y una elegante puesta en escena repleta de detalles mínimos, con dos armas interpretativas de contrastado e incalculable valor al frente: Ana Duato y Darío Gardinetti. Ella y Él. Él y Ella. Y abajo, en mitad de la penumbra, un público que asiste hasta con cierto pudor, cosas del teatro que traspasa la madera, los espacios, las butacas y las entradas guardadas en el abrigo, a un vis a vis de los que, incluso escociendo, no puedes apartar la mirada ni un segundo. Los reflejos y las huellas llegan después. Como siempre.