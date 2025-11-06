Gustavo Santaolalla lidera una nueva cita en el Cartagena Jazz

Segundo fin de semana para una cuadragésimo cuarta edición del Cartagena Jazz Festival que ha vuelto a confirmarse como una de las citas culturales con ... más encanto, luz otoñal, clase y elegancia del año en la Región. Y es que, hasta el momento, el evento ya ha ofrecido directos tan sensacionales como los conciertos de homenaje a Nacho Para y Paco de Lucía, el de unos inspiradísimos Morgan, la alegría de mediodía de Lucky Lips o ese descubrimiento embriagador llamado Kandace Springs.

Cuándo Viernes, sábado y domingo, 12.30, 19.00, 20.00 y 20.30 horas.

Dónde Plaza del Icue / El Batel. Cartagena.

Cuánto Entrada libre / 15 € / 25 € / 30 € / 35 €.

Un admirable inicio para una edición que, de cara a este fin de semana, promete otro buen puñado de momentos memorables con cinco grandes artistas de la escena nacional e internacional.

En primer lugar, es decir, esta misma noche, el maestro cubano Paquito D'Rivera, ganador de 14 premios Grammy, expandirá su abrumador y delicioso jazz latino en el Auditorio El Batel. Será a las 20.30 y con entradas de 25, 30 y 35 euros. Gozada asegurada.

Paquito D'Rivera, Tigran Hamasyan, Al Dual y Cash in the Hat completan este gran fin de semana

El sábado, por su parte, lo empezaremos bailando en la plaza del Icue, a las 12.30 y con entrada libre, gracias a la banda Cash in the Hat. Unas horas más tarde, a las 20.30, de nuevo en el Auditorio El Batel, será el momento de recibir al maestro Gustavo Santaolalla, uno de los grandísimos nombres de este año en el Cartagena Jazz Festival. Las entradas para esta cita ineludible con el genio argentino, quien presentará el asombroso 'Ronroco', tienen un precio de 25, 30 y 35 euros.

Por último, el domingo contará con el murciano Al Dual, brutal generador de rock and roll que hará temblar la terraza de El Batel (12.30 / 15 €), y, en la sala Antera Baus de este mismo recinto, a las 19.00 y con entradas de 25 euros, con Tigran Hamasyan, una de las propuestas más especiales y arriesgadas de la edición.