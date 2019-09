Raphael: «Echo de menos las buenas canciones» El cantante Raphael. / Alberto Ferreras. El artista se reinventa con 'RESinphónico', un híbrido entre música clásica y electrónica que interpretará junto a la OSRM NATALIA BENITO Viernes, 27 septiembre 2019, 03:47

Con Raphael todo es posible. Lleva más de medio siglo sobre los escenarios, con un número inmensurable de fieles seguidores -a los que se va sumando el público más joven- allá donde va, ya sea España, Latinoamérica o Estados Unidos. Precisamente, la gira 'RESinphónico Tour' lo llevará muy pronto, el 8 de octubre, al mítico Carnegie Hall de Nueva York, inaugurando así un periplo internacional con el que estará en los próximos meses en Puerto Rico, República Dominicana, México, Colombia y Ecuador. Pero antes de todo eso, el público murciano tendrá la oportunidad de disfrutar en directo la nueva hazaña de una de las voces más importantes del panorama internacional. Esta noche -a las 21.30 horas en la plaza de toros- la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, bajo la batuta de Rubén Díez, se pone de nuevo al servicio de un artista pop, para interpretar junto al genio de Linares los temas de 'RESinphónico', un disco grabado en los famosos estudios de Abbey Road, en Londres, en el que el artista da una vuelta a sus temas más coreados en un sorprendente y rompedor híbrido de música clásica y electrónica.

El trabajo ha sido producido y arreglado por Lucas Vidal, ganador de dos premios Goya -por el tema principal del largometraje 'Palmeras en la nieve', compuesto junto a Pablo Alborán, y por la banda sonora de 'Nadie quiere la noche'- y un Emmy. El compositor es nieto de José Manuel Vidal, fundador de la discográfica Hispavox, con la que Raphael dio sus primeros pasos. Aunque el artista ya probó la fusión de sus temas con la orquesta en 2015, en el álbum 'Sinphónico', este proyecto no es una segunda parte de aquello, sino una nueva vuelta de tuerca a sus éxitos atemporales. «Hemos puesto en común algunos de sus grandes temas y les hemos dado un giro totalmente inesperado, en el que se junta lo antiguo y lo nuevo, con toques épicos dignos de una banda sonora y elementos electrónicos transgresores», explica Lucas Vidal. Entre la selección de su repertorio no podían faltar clásicos como 'Digan lo que digan', 'Qué sabe nadie' o 'Mi gran noche'. Además, Raphael vuelve a grabar 'Yo soy aquel' 55 años después de su lanzamiento. El cantante, incombustible a sus 76 años, explica a 'La Verdad' con el entusiasmo que le caracteriza el encanto de su más reciente proyecto.

Raphael Dónde Plaza de toros de Murcia. Cuándo: Vierns a las 21.30 horas Entradas: Entre 34 y 62 euros

-¿Qué va a encontrar el público en su concierto de Murcia?

-Va a encontrar, además de mi disco, 'RESinphónico', donde tenemos la novedad de que el sonido es sinfónico y electrónico a la vez, todo mi repertorio. Podrán disfrutar de todas las canciones que ellos quieren escuchar más las que yo quiero que escuchen, claro.

-¿Ha tomado contacto con la Orquesta Sinfónica de la Región?

-Sí. Además ya canté con ellos en otra ocasión.

-¿Dudó en algún momento sobre el proyecto 'RESinphónico' o siempre tuvo claro el sonido que quería para este disco?

-Lo tuve desde el inicio muy claro. No sabía en qué consistía pero desde el primer momento sabía lo que quería y afortunadamente Lucas Vidal acertó plenamente con ello.

-¿Hay algún tema que le haya sorprendido especialmente al comprobar el resultado en este formato?

-'A que no te vas' es muy sorpresivo, 'Digan lo que digan' también, 'Mi gran noche' ¡por supuesto! y 'Yo soy aquel'.

-¿Y alguna canción más difícil de adaptar a este sonido?

-No. En general no ha sido un trabajo para nada difícil porque, afortunadamente, mis canciones tienen grandiosidad y una magnífica melodía. Esto hace que se pueda trabajar en ellas a gusto. Los problemas aparecen si pretendes coger una cancioncilla de andar por casa, eso sí que no tiene por dónde meterle mano.

-Vuelve a grabar 'Yo soy aquel' tras más de 50 años, ¿por qué ha sentido que este era el momento?

-Nunca quise volver a hacerlo hasta ahora, que es cuando he tenido la certeza de que iba a mejorar muchísimo y así ha sido.

-Cuando presentó 'RESinphónico' habló de la evolución e innovación que siempre busca, ¿sabe cuál será el siguiente paso en su carrera discográfica?

-Sí, lo sé, al igual que en el caso de 'RESinphónico' lo tuve claro, pero todavía no tengo la constancia de cómo va a quedar hasta que no grabe.

-¿Considera que se encuentra en su mejor momento?

-Yo creo que empiezo a estar, ¡empiezo a estar! [recalca] en mi mejor momento.

Inconformista

-¿Se ha planteado formar parte de la composición de la música o melodía de sus canciones?

-Considero que para mí siempre es mejor que me lo escriban, por eso durante este tiempo no me he involucrado a ese nivel.

-¿Qué destaca de la obra de Manuel Alejandro como compositor?

-Las melodías tan maravillosas que tiene y lo efectistas que son.

-Es un artista que conecta con todas las generaciones, ¿arriesgar es la clave para ello?

-Diría que sí, exactamente. No hay que instalarse en el conformismo y se requiere estar expectante a lo que pasa a tu alrededor. Eso a la gente joven le gusta mucho.

-En alguna ocasión ha comentado que prefiere no ser consciente de que es un referente a nivel internacional, pero no se puede ignorar la relevancia de su trabajo, ¿siente esa presión a la hora de lanzar un nuevo disco?

-No, para nada. Siempre he trabajado con total libertad y así continúo haciéndolo. No me dejo impresionar.

-¿Qué opina del panorama musical actual?

-En esta década, como ha ocurrido en tantas otras, hay cosas muy buenas, cosas malas y otras rematadamente malas. Hay de todo y hay que darles oportunidad para que dentro de tres o cuatro años podamos ver qué queda de todo esto. De entre todo lo bueno que hay, ahora mismo me apetece mucho colaborar con Pablo López.

-¿Qué echa de menos del pasado?

-No soy nada nostálgico pero echo de menos las buenas canciones y, concretamente, las buenas melodías que se hacían antes.

-¿Qué supone la pérdida de Camilo Sesto para la música española e internacional?

-Indudablemente, ha sido una gran pérdida. Por desgracia, somos menos conscientes de ello como deberíamos, pues él ya llevaba años retirado del panorama. Por ello, el choque de estar sin él es menor, ya que estábamos acostumbrados a disfrutarlo menos.