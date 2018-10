Doble ración de cine de Halloween

Títulos de crédito

Hablando de Netflix, no podemos obviar el tema latente de si una película estrenada en un canal de televisión es cine o no, y no creo que sea este sitio en el que vayamos a dilucidarlo. Pero lo que es cierto es que en estas sociedades líquidas, las fronteras artísticas se han difuminado. Si no, hacer recuento de las estrellas de cine que trabajan en series de calidad. Por eso hoy reivindico la serie que hace casi veinte años comenzó esta nueva edad dorada de la televisión, 'El Ala Oeste de la Casa Blanca'.

Si habéis cometido el pecado de no verla y ahora lo hacéis, encontraréis los elementos que definen las series con calidad de películas que han cambiado todo: estrellas de cine protagonizándola, guiones trabajados, suponer a los espectadores como seres inteligentes, huida de los planos fijos, alto presupuesto. Imprescindible cine televisivo.