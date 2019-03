«Dividí la película siguiendo estados emocionales» Alondra Bentley «Sin oscuridad no puede existir la luz», afirma la cantante murciana, que este sábado pone banda sonora en directo a la clausura del C-FEM J. A. Viernes, 29 marzo 2019, 23:56

Como sucede cada año, también la VIII edición del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia (C-FEM) contará para su clausura con la proyección de una película clásica de cine mudo musicada en directo por un artista murciano, encargado a su vez de crear la banda sonora ad-hoc. En esta ocasión será Alondra Bentley y su banda quienes pongan la música de autoría propia a 'Dr. Jekyll & Mr. Hyde' (John Barrimore, 1920), el clásico de terror basado en la novela de Robert Louis Stevenson de 1886. Ocasión especialmente atractiva, no solo por los protagonistas sino también porque sabemos que Alondra es una cantante excepcional, pero emociones como la ira o sentimientos como la maldad no suelen predominar precisamente en sus canciones de delicadeza eterna. La llamo a Madrid, donde reside, y solventamos el asunto.

Alondra Bentley Cuándo Sábado 30, a las 21.30 horas. Dónde Filmoteca Regional. Murcia Cuánto 10/13 €.

-Ha puesto música a la película 'Dr. Jekyll & Mr. Hyde' para la clausura del C-FEM. ¿Tuvo claro el 'sí quiero' desde el primer momento o se lo tuvo que pensar?

-Qué va, no me lo tuve que pensar nada. Me llamó Javier [García, director del C-FEM], me empezó a contar el proyecto y antes de que terminara de hacerlo ya le había dicho que sí. Sin saber todavía de qué película se trataba. Quiero participar, le dije.

-¿Le dijo que sí sin saber de qué película se trataba?

-Sí, me contó que se cerraba el festival poniendo música a una película en directo con banda sonora propia y le dije directamente que sí. Luego ya me dijo que era la de 'Dr. Jekyll y Mr. Hyde' y yo contentísima, claro.

-¿Cuáles fueron los primeros sonidos que le vinieron a la mente cuando aceptó poner música al filme de John Barrimore?

-Pues lo primero que pensé fue en utilizar un theremin. Y también cacharros de percusión extraños. Llevo un par de semanas tratando de conseguir un sonido de trueno, no sé si lo voy a lograr, pero vamos a llevar bastantes cosillas. Llevamos un montón de 'sintes', voy con la banda, somos cinco en total, y todos llevamos unos cuantos cacharrillos. O sea que va a estar guay [se ríe].

-Me inquieta, y hasta me desconcierta un poco, intuir cómo será la música. Porque, por ejemplo, para mí Mr. Hyde es la personificación de la ira, un sentimiento muy poco frecuente en las canciones de Alondra Bentley y en su forma de ser. ¿Cómo gestionar la contradicción?

-Sí. Es que eso es lo más interesante que tiene la película, el tema de la dualidad, que también es muy agradecido. Las primeras que escribí, porque como dices es lo que me sale de forma más natural e intuitiva, son las piezas para las partes más amables y más románticas, que también las hay en la película, y me dejé para el final los deberes de las partes más oscuras, de suspense, de intriga, de terror incluso. Estas partes están cerca de ser piezas de ruidismo, música muy experimental.

-¿Y cómo lo hizo, cuál fue el 'modus operandi'?

-Cuando pude ver la película, decidí hacerme un esquema, dividiéndola siguiendo estados emocionales. Hay bastante de suspense, hay terror, hay partes que son románticas, hay partes de intriga, y las dividí en siete partes, separadas por estados de ánimo. Claro, yo esto no lo había hecho nunca, entonces me inventé esta manera autodidacta y un poco loca, pero me sirvió para organizarme y me funcionó.

-¿Había escrito alguna BSO o compuesto música para imágenes con anterioridad?

-Sí, pero lo que había hecho era componer canciones que luego eran incluidas en bandas sonoras de películas. Eso es muy distinto a sincronizar la música con la imagen, que es lo que vamos a hacer el sábado. Es más difícil para mí. Yo suelo sentarme y hacer una canción que tiene un principio, un final, una coherencia, es un proyecto mucho más claro y contenido.

-¿La imagen limita o inspira?

-La imagen inspira. La palabra limitación es un poco negativa. Es verdad que muchas veces cuando me fijo en artistas que me gustan, detecto que el estilo de cada uno a veces en realidad son limitaciones. Que como canta tal artista está marcado por su limitación. O sea que para mí esa palabra tiene también una connotación positiva porque forma parte de la personalidad y define bastante, pero no la aplicaría aquí. Aquí la imagen inspira y exige.

-Mr. Hyde es más malo que el baladre.

-Mr. Hyde es el mal en estado puro y el mal es una mierda, pero sin oscuridad no puede existir la luz.