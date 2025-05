Cruzar el mar y contar la verdad de los migrantes

Tan solo 14,4 son los kilómetros que separan dos mundos que, para muchos, están en las Antípodas. El Estrecho de Gibraltar es el punto ... más cercano entre África y España, aunque esa corta distancia se convierte en una auténtica odisea para quienes ansían cruzarla como salvación de su vida. Es la descarnada realidad que tratan de contar Juan Diego Botto y Sergio Peris-Mencheta, como creador de una obra tan real como la vida misma que llega este fin de semana a los escenarios de Murcia y Cartagena.

'14.4' Sábado A las 20 horas. Teatro Romea, Murcia. Entradas: 12, 15 y 18 euros.

Domingo A las 20 horas. Auditorio El Batel. Entradas: 18 euros.

Allí se sigue la historia de Ahmed, un niño que escapa del maltrato familiar para habitar las calles de Tánger, una ciudad portuaria en la que llegarán aventuras, sueños y desventuras y una obsesión que lo recorre todo: cruzar a España, un país visto como el paraíso en la tierra, el final del camino, la Ítaca con la que sueña todo viajero. Ahmed consigue cruzar con 9 años a la península escondido en los bajos de un camión. Y aquí, en la tierra prometida, llegará otra odisea que se aleja de lo soñado, pero que no está exenta de sentido del humor, aventuras, redes de solidaridad y finales inesperados.

No hay ficción en esta pieza teatral: está basada en la vida de Ahmed Younoussi e interpretada por él mismo en forma de monólogo. La historia comenzó en 2009, cuando Peris-Mencheta rodaba un cortometraje sobre tres hermanos que sufrían un incidente en el puerto de Algeciras al descubrir el maltrato de las autoridades portuarias a un chico marroquí que viajaba escondido en los bajos de un camión. El primer día de rodaje, el actor que debía interpretar al chico marroquí no apareció en el set y terminó haciendo el papel el chaval en quien estaba inspirada parte de la historia: Ahmed Younoussi, que por aquel entonces tenía unos 17 años e iba acompañado de su tutor, Borja, para asesorar al actor que no se presentó.

Pero ese día su vida tomóm un nuevo rumbo. Sorprendido por su capacidad para, sin ninguna experiencia, enfrentarse a un rodaje, el propio director ofreció al joven y su tutor ayuda para buscar una beca en alguna escuela de actuación. Al año siguiente, Ahmed estudiaba en la escuela de Cristina Rota. Fue también en esa época cuando, después de escuchar su historia, Mencheta le prometió que algún día él mismo se subiría a un escenario a compartirla con el público.

«Han pasado 15 años y por fin el círculo se cierra», recalca el director, para quien esta obra es también un homenaje a todos los que, como Borja, tutorizan, acogen y cuidan de esos niños que hoy conocemos como Menas y que, como en el caso de Ahmed, llevan en la calle desde muy temprana edad huyendo del infierno de su propio hogar, soñando con el espejismo de una Europa que está muy lejos aún de tenerlos en cuenta.