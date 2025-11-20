La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Cuentera Viajera se suma a 'Murcia en la Vitrina 2025'.

Comercios y artistas se vuelcan con un nuevo 'Murcia en la Vitrina'

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:39

El festival de comercio y cultura 'Murcia en la Vitrina', organizado por la Cámara Oficial de Comercio de Murcia, hará de cada calle del ... centro urbano de la ciudad una posible sorpresa, de cada rincón un posible descubrimiento y de cada cristal una pantalla invisible que traspasar para conectar de una manera directa y cercana con el arte en distintas formas.

