Comercios y artistas se vuelcan con un nuevo 'Murcia en la Vitrina'

El festival de comercio y cultura 'Murcia en la Vitrina', organizado por la Cámara Oficial de Comercio de Murcia, hará de cada calle del ... centro urbano de la ciudad una posible sorpresa, de cada rincón un posible descubrimiento y de cada cristal una pantalla invisible que traspasar para conectar de una manera directa y cercana con el arte en distintas formas.

'Murcia en la Vitrina' Cuándo Sábado, a partir de las 12.00 horas.

Dónde Distintos puntos de Murcia.

Cuánto Entrada gratuita.

En la sexta edición de su historia, este acontecimiento cuenta con la participación y colaboración de treinta comercios locales, los cuales acogerán distintas propuestas a lo largo de una jornada que arrancará a mediodía y finalizará pasadas las 20.00 horas.

En cuanto a la distribución de las actuaciones, el sábado empezará, a las 12.00 horas, con el Conservatorio de Danza en Zocomur; Ferrán Rizzo en Còccole; y La Cuentera Viajera en Petines. Posteriormente, a las 13.00 horas, será el turno de Sonia Nawri en Zacho Moda; Fernandeads en Calzados La Fábrica; Jaju x Psipaudélica en Locoloco Vintage; Superarte en Galería La Aurora; Luz Roja en Momo; el Conservatorio de Danza de Murcia en Simona Blu; Danzo en Nook; Demetrio / Metrofléxia en Chelo's; y Aurora Plazza en De&De. Por la tarde, a las 18.00 horas, el Conservatorio de Danza ofrecerá una propuesta folclórica en Zocomur; Viasonora estará en Tinezzova; Assido en Quarta-Rimadesio; Alec López en Busatsu; Matraca y Miori en PestañeArte; y Noname en De&De 2. A las 19.00 horas, Bous actuará en Momo; el Conservatorio de Danza de Murcia en Teatro de Sueños; Le Poisson Volant en Serrano Alcázar; Sara Giannatiempo en Mármol; Ludie en Óptica Lain; y Javi Zapata en Educania.

Por último, a las 20.00 horas, cerrarán el festival Mario Esparza y Alejandro Bernal en Deleite de Tela & Bisuterapia; Fac y Jara en Magenta; Javier Alcón en Kihana; Doble Cuerpo en Wuaala!; Xanty en Tenvisión; y La Pájara en Glüss.