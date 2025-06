Cita con Alan Parsons, histórico del pop y rock progresivo

Sirius Menos de dos minutos y ya estás dentro. Brutal apertura instrumental que ha terminado pasando a la historia como tema oficial de los Chicago Bulls.

Eye in the sky El gran éxito del disco. La canción por la que se recordará a The Alan Parsons Project. Y es justo que así sea. Perfecta en producción, interpretación y melodía. Clásico.

Children of the moon 'Children of the moon' mantiene el alto nivel de sus predecesoras. Los vientos pizpiretas que adornan su fabuloso estribillo son puro Beatle. Y eso termina de coronar esta joya.

Gemini Otra pieza breve que se las arregla para convencer gracias a unos precioso juegos vocales que habría firmado el mismísimo (y añorado) Brian Wilson. Una pequeña delicia.

Silence and I Toca ponerse en pie. Puede que el tema homónimo del diso se llevara la gloria, pero 'Silence and I' es La Canción. Una balada que eriza la piel del mismo corazón.

You're Gonna Get Your Fingers Burne Y llegó el rock. Tras la memorable intensidad de 'Silence and I', Parsons y los suyos se lanzan a las guitarras en un tema que cumple, aunque le falta algo de garra. Gana con las escuchas, eso sí.

Psychobabble Un riff de piano con regusto blues marca el latido de una 'Psychobabble' que va creciendo poco a poco, manejando la intensidad con pulso firme e inteligente hasta alcanzar un excitante desenlace.

Mammagamma El tercer y último pasaje instrumental de 'Eye in the sky' resulta ser también el más logrado. Rítmico y sugerente, 'Mammagamma' logra que convivan en feliz armonía lo sinfónico y lo funky. Sensacional.

Step by step Liderada por la gran voz de Lenny Zakatek, la cual recuerda una barbaridad a la del genial Billy Joel, 'Step by step' es uno de esos medios tiempos que se degustan casi sin esfuerzo, haciendo que compres incluso su facilón estribillo.

Old and Wise ¿Recordáis las palabras dedicadas a 'Silence and I'? Pues bien, son las mismas que podemos destinar hasta el puerto de 'Old and Wise'. Una composición absolutamente épica y desgarradora. Deja huella. Y restos de lágrimas.

Sirius (demo) Pocas diferencias podemos encontrar entre este demo de 'Sirius' y la que terminó siendo su versión oficial. Lo que también comparten, por cierto, son las ganas de más con las que nos dejan al finalizar sus dos minutos

Old and Wise / Silence and I (versión Eric Woolfson) Puede que Colin Blunstone, quien las interpreta en el disco, cuente con una voz más poderosa, pero la emoción de Woolfson en estas versiones es abrumadora.

Any other day (demo Primerísima versión, estamos ante poco más que un boceto, de 'Any other day', canción que acabó formando parte del recomendable 'Eric Woolfson sings The Alan Parsons Project That Never Was'. Una simpática curiosidad.

The naked eye La combinación de los instrumentales que aparecen en el disco termina siendo la pieza más progresiva del conjunto. Tema que hipnotiza a lo largo de casi once minutos hasta concluir con un impresionante solo de saxofón.