Cine bajo las estrellas en Murcia y Cartagena

Cuando cae el sol en estos días de verano, uno de los planes que más pueden apetecer es disfrutar de una brisa fresca al aire ... libre delante de una gran pantalla. La pasión por el cine no disminuye con las altas temperaturas, pero sí busca otros espacios en los que disfrutarse. Para ello, las salas de cine de Murcia y Cartagena abren sus puertas y sacan sus butacas al exterior, ofreciendo sesiones de verano bajo las estrellas.

En Murcia estrenan esta experiencia piloto en los meses de julio y agosto. Como organizador, la Filmoteca Regional 'Francisco Rabal', junto con el Ayuntamiento local', han lanzado la iniciativa 'Cine bajo las estrellas', que tendrá lugar en el Auditorio Parque de Fofó, convertido en un ocasional cine de verano. Allí, de miércoles a domingo se podrá acudir a la proyección de películas variadas con entrada gratuita hasta completar aforo.

En concreto, los miércoles habrá películas de los años 80 bajo la denominación 'Nostalgia ochentera'; los jueves será el ciclo 'Filmo en familia', con largometrajes para todos los públicos; y los viernes se programan clásicos de la historia del cine. Además, algunas jornadas habrá sesiones dobles.

Es el caso de la programación de este viernes, una doble cita con los clásicos del cine de la mano de 'Con faldas y a lo loco', de Billy Wilder (21.45 horas); y 'Annie Hall', de Woody Allen (a las 23.45 h). Tras el estreno de la iniciativa esta misma semana, las proyecciones de 37 películas continuarán hasta el próximo 29 de agosto.

Una 'Mar de cine' coreano

La sección de La Mar de Músicas organizada por el Festival Internacional de Cine de Cartagena, que responde al nombre de La Mar de Cine, se propone acercar al público la cultura y filmografía de Corea del Sur, país invitado en la 30 edición del festival. Para ello han organizado un programa con la proyección de ocho películas en el patio del antiguo CIM, en la UPTC.

Del 9 al 16 de julio, a las 22 horas y con entrada libre, el cine protagoniza las noches cartageneras. En concreto, este fin de semana se podrá disfrutar de 'Memories of murder', 'No heaven, but love' y 'Hierro 3', películas que recorren desde la década de los 2000 hasta las nuevas generaciones.