La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Apuesta regional. El grupo murciano Perro ofrecerá el último concierto en la terraza del Batel.

Cartagena Jazz Festival se despide con sutileza y rock

Festivales ·

La cita cultural llega a su fin con Dorantes y Moisés P. Sánchez, The Sentimental Gentlemen, Stacey Kent, Perro y Cécile McLorin Salvant

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:33

Comenta

Parece que fue ayer cuando andábamos por estas mismas páginas anunciando con el entusiasmo, nerviosismo y efusividad (des)controlada que se merece la llegada de ... una nueva edición del Cartagena Jazz Festival, una de las citas musicales más importantes del año llevadas a cabo en la Región de Murcia. Sin embargo, ya sabemos del gusto que tienen los almanaques por correr a una velocidad de auténtico vértigo y de los relojes por no preguntar nunca por la hora cuando marchan con la vista centrada exclusivamente en lo que queda por delante, así que, dos semanas y casi veinte conciertos después, nos encontramos a las puertas del desenlace de esta entrega número cuarenta y cuatro del ilustre evento cultural que baña cada otoño a la ciudad portuaria con una fina, majestuosa, preciosa lluvia de canciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Magna Procesión de Murcia: horarios, recorrido, sedes y toda la información necesaria
  2. 2 La Región de Murcia sufre una intensa intrusión de polvo sahariano
  3. 3 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  4. 4 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  5. 5

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  6. 6 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  7. 7 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  8. 8 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  9. 9

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  10. 10 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cartagena Jazz Festival se despide con sutileza y rock

Cartagena Jazz Festival se despide con sutileza y rock