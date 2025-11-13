Cartagena Jazz Festival se despide con sutileza y rock

Parece que fue ayer cuando andábamos por estas mismas páginas anunciando con el entusiasmo, nerviosismo y efusividad (des)controlada que se merece la llegada de ... una nueva edición del Cartagena Jazz Festival, una de las citas musicales más importantes del año llevadas a cabo en la Región de Murcia. Sin embargo, ya sabemos del gusto que tienen los almanaques por correr a una velocidad de auténtico vértigo y de los relojes por no preguntar nunca por la hora cuando marchan con la vista centrada exclusivamente en lo que queda por delante, así que, dos semanas y casi veinte conciertos después, nos encontramos a las puertas del desenlace de esta entrega número cuarenta y cuatro del ilustre evento cultural que baña cada otoño a la ciudad portuaria con una fina, majestuosa, preciosa lluvia de canciones.

44 Cartagena Jazz Festival Cuándo Viernes, sábado y domingo, distintos horarios.

Dónde Cartagena.

Cuánto Entrada gratuita / 15 € / 25 € / 30 € / 35 €.

Un desenlace que estará protagonizado por otro buen número de propuestas artísticas de primer nivel tanto locales como nacionales e internacionales. Un hasta pronto con aroma a versatilidad, a soul, blues, swing, folk, jazz, por supuesto, y, atención, punk y rock. Desde las ventanas de este festival, como ha sucedido siempre a lo largo de su historia, no se observa nada mínimamente parecido al prejuicio.

Estas últimas jornadas darán comienzo esta tarde, a las 20.30 horas y con entradas a 25 euros, con Dorantes y Moisés P. Sánchez, magníficos músicos que unirán fuerzas en El Batel.

El sábado, The Sentimental Gentlemen proyectará la luz del mediodía en la plaza del Icue con su radiante (y gratuito) directo a partir de las 12.30, mientras que, a las 20.00, nos dejaremos seducir por la maravillosa Stacey Kent en El Batel. Las entradas para esta cita tienen un precio de 25, 30 y 35 euros.

Por último, el domingo arrancará con las guitarras desatadas de la sensacional banda murciana Perro en la terraza del Batel (12.30 / 15 euros), y concluirá con la genial Cécile McLorin Salvant en una de las salas interiores de El Batel, a las 20.30 y con entradas de 25, 30 y 35 euros.