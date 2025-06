Carmesí: «Mi motor de inspiración es la realidad»

En su tema más reciente, 'Tú solo dime', Carmesí, proyecto artístico de la cantante y compositora molinense Carmen Molina, aboga por el abrazo como refugio ... y la conversación como trinchera frente a la ansiedad, el dolor y la inseguridad. Y lo hace con otra espléndida composición de pop cristalino donde la armonía, el timbre vocal, los arreglos, la ternura y la tinta se citan bajo el manto de una nieve que no quema. Un grito de auxilio sofocado con el roce de una mano amiga, de una voz reconfortante, del poder inagotable de la música, que supone una de las mejores composiciones hasta la fecha de una artista que repasará su trayectoria, tan breve como notable, en Saborea Molina, iniciativa organizada por la Asociación Gastronómica de Molina de Segura en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. Su actuación se producirá mañana, a las 22.00, en una jornada que contará también con las actuaciones de Leo Rizzi y Anibal Gómez DJ Set, mientras que esta noche, con idéntico horario, lo harán el también molinense Muerdo, quien presentará 'Sinvergüenza', su último y fantástico disco, la banda murciana Well! y Second Djs. Por último, el domingo, a las 21.30, será el turno de la Orquesta Panorama. Charlamos con Carmen.

Saborea Molina Cuándo Viernes, sábado y domingo, a partir de las 19.00 horas.

Dónde Recinto de eventos REMO. Molina de Segura.

Cuánto De 5 a 12 €. (7 € con descuento en la web de Oferplan).

–Todos los conciertos son importantes, pero imagino que tocar en casa tiene un componente todavía más especial, ¿no?

–Pongo el alma en todas las actuaciones, pero tocar en casa es muy emocionante, claro. Molina de Segura fue el primer sitio donde estuve con este proyecto y fue dentro del concurso CREARTE 2017. Ni siquiera tenía los veinte minutos de concierto de la final cuando me seleccionaron, pero ese fue realmente mi motor cuando empecé a hacer canciones.

–¿Qué peso ha tenido Molina de Segura en su música?

–Ha sido el sitio en el que he crecido. Viví en Molina hasta los veinticinco y allí he tenido muchas de las experiencias de las que hablo en 'Deshielo', mi debut de 2020. También es la ciudad en la que me he formado en el conservatorio y donde he aprendido la manera en la que funciona la música. Eso es algo que se tiene que plasmar en mis canciones de una forma u otra. Molina ha sido el escenario de esas primeras composiciones que guardo con tanto cariño.

Ampliar Carmesí

–Esta fecha es la segunda en una gira por festivales que comenzó el pasado mayo y la llevará hasta el Santander Music o Cooltural Fest, entre otros. ¿Cómo está siendo este arranque?

–Muy guay. Me apetecía mucho el ambiente de los festivales después de estar tocando en salas porque, además de ser muy divertido, te abre a mucha gente que no te conoce. Es muy chulo ver esas primeras reacciones.

–Estos conciertos dan continuidad a los directos que llevo a cabo con GPS (Girando por salas) y AIEnruta. ¿Qué balance hace de esta experiencia?

–Toda la gira ha sido un aprendizaje brutal. Hacía mucho tiempo que no recuperaba mi faceta más íntima y he podido explotarla en estos once conciertos de gira por salas, modificando incluso el repertorio para adaptarlo a una experiencia más íntima. Ha sido una etapa muy enriquecedora en la que he reconectado con esa parte de mis inicios que comentábamos antes, aunque sin perder el lado electrónico del espectáculo. Ver una sala llena de gente que ha comprado una entrada para verte exclusivamente a ti es muy gratificante y especial.

«Necesito bloquear un espacio de tiempo y mantener un nivel de concentración bastante alto para componer»

–¿Se siente cómoda componiendo en estas etapas de tanta furgoneta, pruebas de sonido y poco tiempo para el descanso?

–Durante estos meses tenía que mantener activa la faceta de compositora porque estoy preparando un nuevo trabajo, pero es más complejo cuando estás de gira. Necesito bloquear un espacio de tiempo y mantener un nivel de concentración bastante alto para componer, algo que es complicado de encontrar cuando estás yendo y viniendo sin parar, pero, al final, cuando aparece una buena idea, o sientes que está surgiendo una canción que tiene potencial, la haces. Aunque te pille en la habitación de un hotel en Cuenca (risas).

–Uno de los temas que seguro que ha sonado en todos esos espacios es 'Tú solo dime', su última canción publicada. ¿Cómo fue su proceso de creación?

–Nació mientras probaba cosas en el piano y empecé a indagar en melodías muy minimalistas e impresionistas. Quería hacer otra cosa que no fuesen los acordes típicos del pop. Es una canción que, desde el primer momento, me llevaba a un sitio acogedor y confortable compartido con alguien. No sabía todavía bien lo que era, pero se fue convirtiendo, gracias también al momento vital en el que estaba, porque siempre escribo sobre mi vida, en una especie de abrazo.

–¿La implicación emocional en ella fue especialmente fuerte a la hora de escribirla?

–Es raro que no me implique emocionalmente en una canción. Y de manera intensa. He hecho temas por otros motivos menos personales o de temáticas más abiertas y, aunque también los disfruto, cuando escribo con alguien en mente es cuando siento que es más real. Mi motor de inspiración es la realidad, las emociones y mi manera de empatizar con las cosas.

–Creo que 'Tú solo dime' es la canción que mejor muestra la evolución entre la Carmesí de 'Deshielo' y la actual. ¿Qué queda de aquella debutante cinco años después?

–Pienso en aquella Carmesí y siento que he aprendido mucho, que he trabajado para saber lo que quiero, lo que me hace sentir cómoda y el tipo de producción y canción que me representa. Cuando hice 'Deshielo' era una chica que lo había pasado mal y necesitaba sacar eso por algún sitio, pero, echando la vista atrás, veo que todo ha tenido sentido. Lo que estoy preparando ahora se puede interpretar como una fusión entre mi faceta de cantautora y el sonido más contemporáneo de los últimos temas.