Carlos Vudú: «Queremos disfrutar al máximo de cada paso»

Diez años es el más que considerable tiempo que hemos tenido que esperar para escuchar un nuevo trabajo de Carlos Vudú y el Clan Jukebox. ... Una vez memorizados sus dos primeros álbumes, los estupendos 'Cartas marcadas' y 'Gigantes', había ganas de saber los derroteros que seguiría un artista que mima cada tema como si fuese el último, que se postra a los pies de referentes claros como Tom Petty, Gary Louris, Ray Davies o Jeff Tweedy para coger impulso y bordar un cancionero de personalidad propia, honestidad palpable y sensibilidad clásica. Pues bien, una vez recibido y escuchado 'III', título coherente, podemos gritar a los cuatro vientos que la espera ha merecido la pena. Se mantienen las virtudes previas, pero se aumenta la garra y sus dimensiones, el sonido de banda, el equilibrio entre el rock, el pop y el folk, la autenticidad de las peonzas vitales. En resumen, Vudú y los suyos han firmado su mejor disco hasta el momento. Hablamos con Carlos.

Carlos Vudú y el Clan Jukebox Cuándo Sábado, a las 22.00 horas.

Dónde Sala REM. Murcia.

Cuánto 18 € / 21 € (15 € con descuento en la web de Oferplan).

-¿Cómo definiría el largo camino recorrido hasta llegar a 'III'?

–Ha sido un parto muy largo, pero si hubiésemos grabado un disco dos años después de 'Gigantes' no tendríamos 'III' y estamos muy contentos con él. Ya no vivimos en la fase de preguntarnos cómo podríamos haber hecho las cosas de otra forma, sino de disfrutar del resultado.

–¿Cuál fue la composición que le hizo sentir que tenía un nuevo disco entre las manos?

–'Crimen y castigo' marcó el ritmo del álbum, fue la primera colaboración que hicimos con Raúl de Lara (productor) y fue con la que vimos claro el camino que tomar. Deseché muchas de las canciones e ideas que tenía acumuladas y empecé a componer casi de cero. A eso se le sumaban cambios personales y la pandemia. Ya no me veía reflejado en lo que tenía escrito.

–¿Siente que el tiempo le ha cambiado como compositor?

–Imagino que uno va aprendiendo truquillos por el camino. La vida te va dando experiencias vitales que es de donde luego sueles tirar o aprender a tener el radar abierto para captar lo que ocurre a tu alrededor.

Disfrutar el viaje

-Regresa con su infalible Clan Jukebox. Y el disco suena más a banda que nunca. ¿Era uno de los objetivos principales?

–Yo también pienso que es el disco que suena con más empaque y compacto. Y paradójicamente ha sido el álbum con el proceso más largo de grabación, donde hemos trabajado canción a canción. Imagino que en eso tiene mucha culpa Raúl de Lara. No estaba para nada planteado, pero me encanta que sea el resultado.

–¿Diría que se ha abierto más que nunca en el campo de las letras? Hay mucha verdad ahí.

–Aquí me cuesta ser objetivo. Siempre he escrito con el propósito de contar algo. Lo bonito de las canciones es que cada uno le encuentre un significado, así que no me gusta ser muy explícito. Suelo tender a encriptar un poquito las cosas, pero quizá en esta ocasión lo expreso de una manera más sencilla y clara.

–¿Tienen previsto interpretar el disco al completo este sábado?

–Es algo que me ha obsesionado mucho estas últimas semanas. 'III' va a ser la columna vertebral del concierto, pero queríamos enlazar muy bien con los discos anteriores, que la energía del bolo fluya bien. También meteremos alguna versión porque nos encanta hacerlo.

–¿Con qué animo inicia esta nueva etapa de su carrera?

–Cuando arrancas un proyecto siempre te preguntan por las expectativas. No las tenemos. Queremos disfrutar al máximo de cada paso y de cada concierto como si fuese el último. Ya tienes la experiencia para saber que eso puede pasar en cualquier momento. Lo mejor es abrocharse el cinturón y disfrutar el viaje.