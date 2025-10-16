La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Clan. Juan Gomariz, Pedro Teruel, Sergio Masgrau y Lucas Albaladejo.

Carlos Vudú: «Queremos disfrutar al máximo de cada paso»

El cantante y compositor murciano presenta junto a su formidable banda, el Clan Jukebox, su último y radiante trabajo: 'III'

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:47

Diez años es el más que considerable tiempo que hemos tenido que esperar para escuchar un nuevo trabajo de Carlos Vudú y el Clan Jukebox. ... Una vez memorizados sus dos primeros álbumes, los estupendos 'Cartas marcadas' y 'Gigantes', había ganas de saber los derroteros que seguiría un artista que mima cada tema como si fuese el último, que se postra a los pies de referentes claros como Tom Petty, Gary Louris, Ray Davies o Jeff Tweedy para coger impulso y bordar un cancionero de personalidad propia, honestidad palpable y sensibilidad clásica. Pues bien, una vez recibido y escuchado 'III', título coherente, podemos gritar a los cuatro vientos que la espera ha merecido la pena. Se mantienen las virtudes previas, pero se aumenta la garra y sus dimensiones, el sonido de banda, el equilibrio entre el rock, el pop y el folk, la autenticidad de las peonzas vitales. En resumen, Vudú y los suyos han firmado su mejor disco hasta el momento. Hablamos con Carlos.

