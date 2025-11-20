Canteca de Macao y Boikot lideran el segundo Alfarera Fest

La segunda edición del Alfarera Fest comienza este sábado en Totana aupada sobre los hombros de una estupenda respuesta por parte del público. Recompensa merecida ... para una iniciativa que, un año más, estará marcada por la música en directo, la artesanía y distintas propuestas y acciones relacionadas siempre con el mundo de la cultura.

Alfarera Fest Cuándo Sábado, a partir de las 16.00 horas.

Dónde Campo de fútbol Juan Cayuela. Totana.

Cuánto 30 €.

En lo que respecta al primer sector de la cita, que cuenta con un protagonismo especial, la programación suma casi una decena de actuaciones que se irán sucediendo por el escenario situado en el campo de fútbol Juan Cayuela del municipio.

Además de la oferta musical, el festival cuenta con varias actividades y talleres culturales gratuitos

Siguiendo el orden previsto, el apartado musical del segundo Alfarera Fest dará comienzo a las 16.45 horas con Agallete, ganadores del primer Concurso de Bandas del festival, y continuará con Canteca de Macao, uno de los platos fuertes, a las 17.30 horas; La Sra. Tomasa, a las 19.30 horas; Juantxo Skalari & La Rude Band, a las 21.00 horas; los esperados Boikot, otro de los nombres escritos en mayúscula en el cartel, y con razón, a las 22.50 horas; Nerve Agent, quienes inaugurarán a lo grande la madrugada a partir de las 1.00 horas; y Pandemonium cerrando la jornada con sus ritmos frenéticos de 2.00 a 4.00 horas. Asimismo, durante los cambios de escenario se podrá seguir bailando sin parar con Dubnium x Leche de Tigre en sesión continua.

Por último, hay que señalar que el evento contará con las siguientes actividades gratuitas: visita a la torre de la Iglesia de Santiago (11.00 horas); taller de yoga (11.00 horas); degustación de productos típicos (11.30 horas); visita al yacimiento arqueológico de Las Cabezuelas (11.30 horas); taller de músicas de raíz, de 11.00 a 12.00 horas, y posterior aperitivo literario, de 12.00 a 14.00 horas, en la librería Faro; y taller de alfarería, en el recinto del festival, de 16.30 a 18.00 horas.