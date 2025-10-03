La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Bullas se prepara para la undécima edición de Ruidismo

Alberto Frutos

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:21

Alcanzar los once años de edad como festival es un logro que merece ser festejado y subrayado con una considerable intensidad. Pero es que, si ... además consigues llegar a esta cifra sin perder en ningún momento tu personalidad, manteniendo intactas tus férreas convicciones artísticas, conservando al público de siempre, el que estuvo ahí desde el primer día, sumando nuevos adeptos a la causa en cada paso y destacando entre la multitud por un modelo de apuesta valiente, distinta y arraigada a lo emergente y lo independiente, el logro adquiere las dimensiones del milagro terrenal. Pues bien, Ruidismo lo ha conseguido, así que, lo primero, ovación cerrada y en pie para su equipo. ¿Ya? Bien, pues centremos ahora la mirada, dirijamos toda nuestra atención y abramos bien los oídos para repasar lo que será su undécima edición, la cual, como es costumbre, se llevará a cabo en la ciudad de Bullas.

