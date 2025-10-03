Bullas se prepara para la undécima edición de Ruidismo

Alcanzar los once años de edad como festival es un logro que merece ser festejado y subrayado con una considerable intensidad. Pero es que, si ... además consigues llegar a esta cifra sin perder en ningún momento tu personalidad, manteniendo intactas tus férreas convicciones artísticas, conservando al público de siempre, el que estuvo ahí desde el primer día, sumando nuevos adeptos a la causa en cada paso y destacando entre la multitud por un modelo de apuesta valiente, distinta y arraigada a lo emergente y lo independiente, el logro adquiere las dimensiones del milagro terrenal. Pues bien, Ruidismo lo ha conseguido, así que, lo primero, ovación cerrada y en pie para su equipo. ¿Ya? Bien, pues centremos ahora la mirada, dirijamos toda nuestra atención y abramos bien los oídos para repasar lo que será su undécima edición, la cual, como es costumbre, se llevará a cabo en la ciudad de Bullas.

Ruidismo 2025 Cuándo Sábado, a partir de las 18.15 horas.

Dónde Centro Joven 'La Almazara'. Bullas.

Cuánto Entrada libre / 5 € (Fila Cero).

Un maratón de música en directo y sesiones de DJs que dará comienzo a las 13.00 horas en el Jardín, espacio situado frente al establecimiento Gula Supreme, con el denominado 'Aperitivisimo', iniciativa que estará protagonizada por Pájaro Azul Pixelado DJs, Tímpanos y Luciérnagas (14.35 horas) y Ruido & Dr. San (16.10 horas).

Fabulosa manera de empezar a calentar una jornada que alcanzará su punto culminante en el centro joven 'La Almazara', espacio donde se encontrará ubicado el escenario principal del evento. Unas tablas por las que se pasarán un total de diez artistas desde las 18.15 horas y hasta un cierre en plena madrugada cuya hora exacta resulta imposible de adivinar. En cualquier caso, siguiendo el orden establecido por la organización del festival, las primeras actuaciones programadas son las de Euphorigkeit, quien presentará los temas de su primer EP, 'Romántica incurable', a las citadas 18.15 horas; Kamer Twee (19.05 horas), post punk retrofuturista con el sello de MJ Climent (Los Alambres) al bajo y Ana Lana (Listas Futuristas) a la batería; Zona Malva (19.55 horas), grupo que combina con acierto y lucidez el rock de guitarras con el poder seductor de los sintentizadores; y el DJ Israel Harakiri, conocido también por haber sido uno de los miembros fundadores de la banda tropical Harakiri Beach, a las 20.40 horas.

El festival contará con los directos de, entre otros, Lucy, Culebra y Zona Malva

Más tarde, a las 22.00 horas, turno para Sin Bragas, propuesta de synth punk vanguardista liderada por Anna Bannana en voz y Skiper al bajo; el punk desatado y rabioso de Lucy (22.40 horas); los no menos trepidantes Culebra (23.35 horas); Sistema de Etretenimiento (00.30 horas), uno de los platos fuertes (y delirantes) de la cita; Baptisterio DJs (01.20 horas); y Rhyt Mo iniciando la despedida a las 02.40 horas.

Por último, aunque la entrada a los conciertos sea libre, Ruidismo ha creado para esta edición una 'Fila Cero' con el Ayuntamiento de Bullas y en colaboración con Compralaentrada de 5 € cuya recaudación irá destinada íntegramente al IMIB (Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria) y la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia.