Bob Hardy, de Franz Ferdinand: «El público solo disfruta si tú te lo pasas bien»

Alberto Frutos Viernes, 2 de mayo 2025, 07:13 Comenta Compartir

Desde que nos dejasen temblando con ese debut homónimo en forma de meteorito que nos alcanzó en 2004, Franz Ferdinand ha mantenido un más que ... estimable listón en lo que se refiere a la publicación de muy buenos discos. Y es que, incluso en trabajos ligeramente menores como 'Always ascending' o 'Right thoughts, Right words, Right action', la banda escocesa liderada por Alex Kapranos se las apañaba para dejar piezas fundamentales de su repertorio. Por supuesto, en el lado de sus mejores álbumes, ¿qué decir? 'Take me out', 'Ulysses', 'No you girls', 'Do you want to', 'Walk away', 'Michael', 'This fire'...imposible enumerar la cantidad de excelentes composiciones que han dejado como huellas sobre el paisaje del funk, el punk, el rock, la new wave, el disco o el pop. En la actualidad, tras sufrir una serie de cambios en su formación que han provocado la incorporación en la alineación titular de Dino Bardot, Julian Corrie y Audrey Tait, el grupo llega al Warm Up para presentar 'The human fear', su trabajo más compacto e inspirado desde 'Tonight' (2009). Si a esto le sumamos que, en lo que respecta al directo, Franz Ferdinand se han ganado la condición de infalibles, solamente queda contar las horas antes del encuentro en La Fica. Charlamos con Bob Hardy, bajista del grupo.

–Nunca habían estado tanto tiempo sin publicar un disco. ¡Siete años! ¿Cuáles fueron los motivos para este paréntesis? –Estuvimos de gira con nuestro anterior álbum ('Always ascending') hasta finales de 2019, pero la pandemia de COVID apareció y nos impidió estar juntos en la misma habitación durante muchos meses. Teníamos la intención de publicar el disco de grandes éxitos 'Hits to the Head' en 2020, pero acabó retrasándose hasta 2022 por la situación sanitaria. Luego trabajamos en 'The human fear' entre 2023 y 2024. Los bloqueos acabaron siendo beneficiosos para la composición de estas nuevas canciones. Nunca habíamos estado tanto tiempo fuera de la carretera desde que la banda empezó a salir de gira en 2003. –En cualquier caso, la espera ha merecido la pena porque, en mi opinión, 'The Human Fear' es uno de sus discos más completos. ¿Cómo fueron surgiendo los temas para el álbum? –Algunas de las canciones se crearon a raíz de las sesiones de composición del quinto disco, el citado 'Always ascending', pero nunca llegaron a completarse del todo. Otras se escribieron en el confinamiento, o se empezaron en ese momento y se terminaron después. –Desde su propio título, el miedo es un elemento muy presente en el disco.¿Ha cambiado su manera de entender esta sensación tras hablar sobre ella en estas canciones? –Empezamos a verla como un factor que puede ser positivo en la vida, algo que hay que atravesar para llegar a lo bueno que hay al otro lado. Si vives sin ponerte en una situación en la que sientas miedo, ¿puede decirse realmente que estás viviendo? –¿Es cierto que descubrieron que esa era la temática del álbum cuando trabajaban en uno de los últimos temas ('Hooked')? –Sí, 'Hooked' fue la última canción para la que Alex escribió la letra. En ese momento estábamos buscando un título para el álbum y 'The human fear' nos pareció un buen candidato. Cuando volvimos a examinar el resto de temas que ya habíamos creado, vimos que todas ellas tenían en común el hecho de abordar algún tipo de miedo. –¿La autoexigencia sigue presente en su forma de crear o ha disminuido con el tiempo? –Somos muy exigentes con nosotros mismos cuando se trata de hacer el mejor trabajo posible en todas las áreas de la banda, ya sea componiendo canciones, grabando, haciendo vídeos musicales o trabajando en el material gráfico de nuestros discos. No tiene sentido si no pones tu empeño en todo lo que haces. Este viernes, a las 21.25 horas Escenario Estrella de Levante –¿Hasta qué punto han sido importantes los cambios en la formación de la banda para encontrar el sonido de 'The human fear'? –Creo que hay ciertos momentos del disco que están directamente influenciados por los nuevos miembros del grupo, ya sea la épica línea de guitarra de Dino al final de 'Audacious' o las increíbles habilidades de Audrey en canciones como 'Tell me I should stay'. Este es el segundo álbum de Julian con nosotros, pero también hay más aportaciones suyas por todas partes, desde la composición de las canciones hasta los arreglos y las ideas de producción. –¿Qué tipo de espectáculo han preparado para la presentación del disco en Murcia? –Vamos a tocar un repertorio que mezclará las canciones más inmediatas y divertidas de 'The human fear', aunque puede que también rescatemos alguna más profunda, con las canciones más exitosas de nuestro catálogo. –En el Warm Up van a coincidir con multitud de artistas que están empezando su carrera. ¿Qué consejos les daría para estos primeros pasos? –¡Diviértete! El público solo disfruta si tú te lo estás pasando bien.

