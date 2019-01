'Blancanieves', en inglés PEPE H Escena Teatro Romea. Murcia. Domingo 27 de enero a las 16.30 horas. Entrada: 10 € LA VERDAD Murcia. Sábado, 26 enero 2019, 19:04

Versión del clásico cuento 'Blancanieves y los siete enanitos' creada y dirigida por el 'clown' del Circo del Sol Pablo Gomis e interpretada en inglés por los actores de ARENAaprende: Elena Serrano, Natalia Vanderkaeken, Karmen Heredia y Jon Mitó. En la obra, cuatro niños celebran una fiesta de pijamas y cuando llega la hora de dormir no pueden conciliar el sueño. La hermana mayor de uno de ellos les contará un cuento: 'Snow White and the Seven Dwarfs'.