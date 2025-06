Ariel Rot: «Tocar es mi refugio y mi salvación»

Veinticuatro años después, casi nada, 'En vivo mucho mejor' sigue sonando con una frescura, energía e inspiración que garantiza el disfrute constante, desafía las indomables ... leyes del tiempo y reitera la relevancia de Ariel Rot como uno de los artistas más sobresalientes y completos del rock en castellano. Tras alcanzar el firmamento, y ponerlo patas arriba, con Tequila y Los Rodríguez, sombreros fuera, Rot arrancó una carrera solista a la que, después de un par de reivindicables pasos, llegaron 'Hablando solo' y 'Cenizas en el aire', gloriosos precedentes del excelente álbum en directo que el genio argentino ha recuperado (y reeditado) recientemente para salir a la carretera con una gira donde la nostalgia sabe a guitarra punzante, el pasado a estribillos tatuados en el alma de varias generaciones y el hoy a elegancia de traje y sudor colectivo. Hablamos con Ariel antes de que protagonice junto a Los Marañones y Quiero Diablo, ejemplos de deslumbrante veteranía y efervescencia emergente de la escena murciana, respectivamente, uno de los grandes conciertos de esta edición de Las Noches del Malecón.

Ariel Rot + Los Marañones + Querido Diablo Cuándo Sábado, a las 21.00 horas.

Dónde Auditorio Murcia Parque. Murcia.

Cuánto 30 €.

–¿Cómo recuerda la grabación de 'En vivo mucho mejor'?

–La verdad es que me sorprendí a mí mismo porque pensé que iba a estar nerviosísimo aquel día. Íbamos a hacer una grabación y sacar un disco con ella, así que había mucha presión, pero salí muy tranquilo al escenario y la banda también. Creo que se nota en la escucha.

–¿Qué sensaciones ha tenido tras volver al disco?

–Que la banda estaba muy engrasada. Me pude dar el lujo de ampliar el grupo y conseguir así más matices y combinaciones con percusión, dos tecladistas y tres guitarras. En ese sentido, me di gustos que normalmente no me podía ofrecer en directo. También es un repertorio que está muy bien elegido y equilibrado y en el que recuperé canciones que pensé que no me iba a atrever a cantar. Es un disco bisagra, retoma el pasado por primera vez y proyecta el futuro.

–¿Qué supone para usted, en este punto de su carrera, regresar a este repertorio y formato?

–Gran parte de lo que estamos haciendo son canciones que he seguido interpretando desde entonces. Cualquier cosa que me permita crear una nueva expectativa para poder seguir tocando siempre es bienvenida. 'En vivo mucho mejor' no es un título banal. Tocar es mi refugio y mi salvación, así que procuro seguir alimentando esa faceta de todas las maneras posibles.

«Si eres músico, tienes que ejercer la profesión todos los días de tu vida»

–Ha declarado en numerosas ocasiones la importancia que le da a los ensayos. ¿Cómo han sido los correspondientes a esta gira?

–Hoy en día ya no se ensaya como antes (risas). Los músicos están con muchas cosas y no viven todos en Madrid, así que llegamos muy justos, tanto que incluso llegué a dudar si lo conseguiríamos. Pero hemos hecho tres conciertos y, ya desde el primero, la banda sonó espectacular. Son muchos años juntos. Reivindico el ensayo como forma de vida, no es una cuestión de perfeccionismo. Si eres músico, tienes que ejercer la profesión todos los días de tu vida. Tener un grupo para juntarme una vez a la semana o solamente cuando hay gira no es el estilo de vida que elegiría. Yo quiero quedar con el grupo y tocar lo máximo posible, como hacíamos con Tequila y Los Rodríguez. No solamente los temas del repertorio, sino versiones, componer...En definitiva, disfrutar del privilegio de ser músico.

–'En vivo mucho mejor' presentaba un conjunto de canciones basadas en el material que había firmado hasta 2001. ¿En esta gira se mantiene esa línea temporal o tendremos la oportunidad de escuchar temas de trabajos posteriores?

–Habrá de todo, por supuesto. No es un espectáculo conceptual. Es un concierto que respeta más el título que el disco. Llevamos incluso canciones que no hemos tocado nunca y alguna que ni siquiera es mía. Hay sorpresas en el repertorio.

–¿Está tratando de ser lo más fiel posible en términos de sonido y arreglos al disco?

–Hemos jugado mucho. Igual que no tuve mucho tiempo para ensayar, tuve mucho tiempo para pensar. Da la impresión de que somos una banda nueva. Estos estímulos hacen que la tensión no decaiga y que salgamos al escenario como un instrumento que tiene las cuerdas tensas y no aflojadas.

–¿Qué tipo de oyente es cuando escucha sus propios directos?

–Se escucha para mejorar. Es muy distinta la sensación de estar tocando a la de estar escuchando. Es algo que sucede incluso en el estudio de grabación. Por suerte, disfruto mucho revisando los conciertos. Trabajar con una lupa para ver lo que funciona, ya sean detalles o cuestiones más generales, es una manera muy buena de seguir avanzando.

–Son numerosas las veces que le he entrevistado y siempre termino con la misma pregunta. ¿Mantenemos la esperanza de escuchar nuevo material con su firma próximamente? Hace ya casi diez años de su último disco de estudio ('La manada').

–No hay que perder la esperanza (risas). Siempre estoy con mucha actividad musical de todo tipo, pero la composición es algo que, a estas alturas, tiene que ser para mí un lugar de disfrute, sin forzar. Si ocurre de esa manera, por supuesto, pero creo que me he ganado el poder tomármelo de otra forma diferente a la de obligarme a tener una rutina de composición como en otras etapas de mi vida.

–Bueno, si ya no vuelve a publicar material nuevo, deja una discografía intachable.

–Debo admitir que el listón está alto. Con humildad lo digo (risas).