Ana Belén, el regreso de una leyenda con ojos nuevos

Siete han sido los años que hemos tenido que esperar para escuchar un nuevo trabajo discográfico con nuevo material de Ana Belén. Desde 'Vida', un ... cálido álbum en el que su inconfundible voz engrandecía composiciones de Rozalén, Andrés Suárez, Dani Martín o Jorge Drexler, entre otros, y exceptuando la recopilación '70', publicada en el pasado 2021, la legendaria cantante, actriz y directora no había vuelto a meterse en un estudio de grabación, ese lugar mágico en el que su garganta teje como pocas los hilos ajenos hasta convertirlos en elegantísimos vestidos musicales, tan propios como universales. Y lo cierto es que la larga espera, por más rápido que el tiempo tenga la costumbre de andar, ha merecido la pena.

Ana Belén Cuándo Sábado, a las 21.00 horas.

Dónde Auditorio Víctor Villegas. Murcia.

Cuánto Entradas agotadas.

A estas alturas de una carrera que sobrepasa las seis décadas, lo cual convierte a nuestra protagonista en un robusto ejemplo de capacidad de supervivencia en un paraje tan acostumbrado a terremotos, auges y caídas como el del arte, uno no busca grandes sorpresas ni innovaciones, más bien se trata de regresar a un sonido concreto: el que brota de esas cuerdas vocales de terciopelo, oro y nocturnidad y te hace sentir en casa. En aquella en la que viviste y ya no. En la de los veranos con cena en el patio, junto a un pozo de agua fría o una pequeña piscina de plástico o mecido por la promesa de una orilla. En la que te refugiaste del invierno más largo. En la que brindaste a la salud de hierro de una primavera oxidada. En la que optaste por firmar la paz con el otoño y pasear de su mano por las avenidas teñidas de marrón. En aquella en la que se siguen escuchando los rostros que ya no están. En la que se mantienen los bailes improvisados, los abrazos a tiempo, las charlas interminables, los (muchos) antes y los (ajustados) después. En definitiva, de reencontrarte con una artista que, en mayor o menor medida, siempre ha estado ahí para un buen número de generaciones.

La artista combinará en Murcia grandes éxitos con los temas de su nuevo disco

Pues bien, el reciente 'Vengo con los ojos nuevos', título que supone una declaración de intenciones y un órdago lanzado a la yugular del futuro, logra generar esa conexión, esa sensación de familiaridad, ese estado en el que cada nota, cada estrofa, cada estribillo y cada interpretación nos hace viajar, respirar, sonreír y volver. Sostenida de nuevo por canciones ajenas escritas para la ocasión por Pedro Guerra, Luis Ramiro, Vicky Gastelo, Israel Sandoval, Juan Mari Montes o su inseparable Víctor Manuel, Ana Belén agarra de la solapa a estos once temas y hace con ellos lo que quiere: seducirlos y atraparlos, besarlos y retarlos, bailar y beber, abrazar y acostar, animar y elevar. Producido por David San José, quien aporta detalles mínimos a composiciones que encuentran en quien las canta su defensa más potente, 'Vengo con los ojos nuevos' es un disco al que le debemos, además, una gira llamada 'Más D Ana' que nos ofrece la oportunidad de gozar otra vez en directo con el repertorio de una de las artistas más queridas de nuestra música. ¿Grandes éxitos o estrenos? Lo mismo da si la que canta es Ana Belén.