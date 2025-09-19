La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ana Belén está de vuelta.

Ana Belén, el regreso de una leyenda con ojos nuevos

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:53

Siete han sido los años que hemos tenido que esperar para escuchar un nuevo trabajo discográfico con nuevo material de Ana Belén. Desde 'Vida', un ... cálido álbum en el que su inconfundible voz engrandecía composiciones de Rozalén, Andrés Suárez, Dani Martín o Jorge Drexler, entre otros, y exceptuando la recopilación '70', publicada en el pasado 2021, la legendaria cantante, actriz y directora no había vuelto a meterse en un estudio de grabación, ese lugar mágico en el que su garganta teje como pocas los hilos ajenos hasta convertirlos en elegantísimos vestidos musicales, tan propios como universales. Y lo cierto es que la larga espera, por más rápido que el tiempo tenga la costumbre de andar, ha merecido la pena.

