Amaia, en el Warm Up Música. La Fica. Murcia. Desde las 18.00 horas. Entrada de día: 35€ (abonos agotados) Jueves, 2 mayo 2019, 22:17

Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017, será una de las primeras artistas en actuar en la jornada inaugural del Warm Up Estrella de Levante. A partir de las 20.50 horas, la pamplonense dará a conocer las nuevas composiciones de su primer disco, que todavía no ha sido publicado. En la velada, que cuenta con Two Door Cinema Club como cabeza de cartel, actuarán, entre otros, Zahara, Javiera Mena y Carolina Durante.