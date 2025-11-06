La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

'Dona Barriga Verde', una de las obras previstas para este primer fin de semana.

El alma de los títeres cobra una nueva vida en la Región

Festival ·

La vigesimocuarta edición de Titeremurcia arranca este viernes con casi veinte obras para este fin de semana distribuidas en varias localidades

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:07

El milagro consiste en que el trapo, la madera, los hilos, las varillas, los botones, el cartón, los papeles, las esponjas, la lana, las chapas ... o el material escogido para la creación adquiera vida frente a la mirada. Que el asombro surja de la manera más natural posible, que el truco sea invisible, aunque se vea. Que la historia que se cuenta con las manos termine atravesando el corazón y enamorando a la imaginación. El milagro consiste, en definitiva, en hacer de lo tangible una bella ensoñación. Y a él se entregarán en cuerpo y alma los artistas que participan desde este mismo viernes en la vigesimocuarta edición del Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región de Murcia, Titertemurcia. Una iniciativa que concluirá el próximo 17 de noviembre y que, hasta entonces, se desarrollará en varios municipios.

