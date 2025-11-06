El alma de los títeres cobra una nueva vida en la Región

El milagro consiste en que el trapo, la madera, los hilos, las varillas, los botones, el cartón, los papeles, las esponjas, la lana, las chapas ... o el material escogido para la creación adquiera vida frente a la mirada. Que el asombro surja de la manera más natural posible, que el truco sea invisible, aunque se vea. Que la historia que se cuenta con las manos termine atravesando el corazón y enamorando a la imaginación. El milagro consiste, en definitiva, en hacer de lo tangible una bella ensoñación. Y a él se entregarán en cuerpo y alma los artistas que participan desde este mismo viernes en la vigesimocuarta edición del Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región de Murcia, Titertemurcia. Una iniciativa que concluirá el próximo 17 de noviembre y que, hasta entonces, se desarrollará en varios municipios.

24º Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región de Murcia Cuándo Viernes, sábado y domingo.

Dónde Distintas ciudades de la Región.

Cuánto De entrada libre a 12 €.

Así, la primera jornada empezará con 'Cotón', de Txo Titelles, en la Fundación Cajamurcia, a las 18.00 y con entrada libre; 'El conejito que no quería bizcocho', de Cacauet Teatre, en la Casa de la Cultura Franciso Rabal de Águilas (18.30 /5 €); y 'Sé Tortuga', de Xip Xap Teatre, en el Teatro Circo de Murcia (19.00 / 6 €). El sábado, turno para 'Dona Barriga Verde', de Larraitz Urruzola, en el Jardín del Centro Municipal de El Raal (12.00 / Gratuito); 'El mago de Oz', de La Canica Teatro, en el Auditorio Municipal de Beniaján (18.00 / 6 €); 'La senda del agua', de Teatro de Carmen, en el Museo de la Ciudad de Murcia (18.30 / Gratuito); el citado 'El conejito que no quería bizcocho', representadi en esta ocasión en el Ayuntamiento de Los Alcázares (19.00 / Gratuito); 'Adelina y Hop', de Txo Titelles, en el Teatro Villa de Molina de Segura (19.00 / 4 €); y 'El domador de vientos', de Théâtre de l'Alambre, en el Centro Párraga (20.00 / 10 €).

Por último, el domingo contará con 'La selva', de Teloncillo Teatro, en el Auditorio Municipal de Algezares (12.00 / 5 €); 'Five Lines', de Frau Trapp, en el Teatro Romea de Murcia (19.00 / 12 €); y nuevas citas con 'Dona Barriga verde', en la plaza Julián Romea de Murcia (12.00 / Gratuito); 'Adelina y Hop', en el Auditorio Municipal de La Alberca (18.00 / 4 €); 'El mago de Oz', en el Teatro Vico de Jumilla (18.00 / 5 €); y 'El conejito que quería bizcocho', en la Casa de Cultura de San Pedro del Pinatar (12.00 / 3 €).