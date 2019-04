Alegato en defensa de la carcajada El humorista Dani Rovira. / promocional El humorista Dani Rovira presenta su nuevo monólogo cómico, en el que da a conocer su visión más honesta y delirante del ser humano de hoy NATALIA BENITO Viernes, 5 abril 2019, 02:15

Consagrado como un gran defensor de los animales, comprometido con las causas más nobles -viajó a Roma en bicicleta para recaudar fondos para la investigación del Síndrome de Rett- y un buen cómico, Dani Rovira se ha ganado el cariño del público español. Poco casa en esta definición el término 'Odio', que es el nombre de su nuevo espectáculo, con el que llega este fin de semana a Cartagena. En su nuevo 'show', el protagonista de la exitosa 'Ocho apellidos vascos' y su secuela, 'Ocho apellidos catalanes', que ha aparecido más recientemente en la gran pantalla en la piel del superhéroe castizo 'Superlópez' y actualmente en los cines con 'Taxi a Gibraltar', vuelve al 'stand up' para dar a conocer su visión más honesta y delirante del ser humano de hoy.

El cómico, el yerno perfecto para cualquier madre y uno de los nombres más ligados a las listas de españoles con los que irse de cañas, a pesar de expresar libremente sus opiniones contra la clase política, la tauromaquia y otros temas de candente actualidad y encender así las redes con ciertos titulares, asegura que 'Odio' no pretende enfadar a nadie, más bien todo lo contrario. Sobre el escenario, el exitoso humorista andaluz, que ya cuenta con 15 años de experiencia -atrás quedan sus inicios en 'Inmortal de la Risa', 'Las Noches de Paramount Comedy' o 'Las Noches del Club de la Comedia', reflexiona sobre si el humor es o no es estrictamente humano: «Nació hace muchos siglos, con los griegos, y no es lo contrario a la seriedad, porque, el humor es algo muy serio, aunque su objetivo sea la carcajada. Además, la risa es saludable, pues provoca la liberación de endorfinas». Y hasta menciona, para avalar su tesis, al maestro del psicoanálisis: «Freud atribuyó a las carcajadas el poder de liberar al organismo de energía negativa».

'Odio' Cuándo Viernes a las 21.00 horas; sábado a las 20.00 horas. Dónde: Auditorio El Batel. Cartagena Entradas: 25euros.

Da más motivos para acudir a su espectáculo: «Cuando reímos, quince músculos faciales se contraen y el músculo digomático mayor se estimula. Se libera un neurotransmisor cerebral llamado dopamina muy relacionado con los estados de bienestar psicológico. Al mismo tiempo, disminuyen los niveles de cortisol, que es una hormona conocida como la hormona del estrés».

El público cartagenero servirá de testador de este nuevo monólogo que está comenzando a rodar. Su estreno fue la semana pasada en Valencia, y en esta doble cita en la ciudad portuaria el malagueño ha seducido a más de 2.000 personas.