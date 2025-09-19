12 actividades culturales para este fin de semana en la Región de Murcia

Fiestas Molina de Segura: viernes, sábado y domingo

Viernes: Fangoria y Nancys Rubias (23.00, recinto Remo, 32 €) y Los Inhumanos (22.30, plaza de España, gratis). Sábado: Molina Ochentera (20.00, ... recinto Remo, 16 €). Domingo: David Otero (22.30, plaza de España, gratis). ¡Fiesta!

A las 20.00, 22.30 y 23.00 horas. Recinto Remo / Plaza de España.

Juanjo Bona: viernes, Murcia

La segunda parte de la exitosa gira 'Tan mayor y tan niño' del cantante y compositor zaragozano Juanjo Bona, uno de los grandes talentos surgidos de la ya penúltima edición de Operación Triunfo, llega a Murcia. Pocas entradas, máxima expectación.

A las 21.00 horas. Auditorio Víctor Villegas. Murcia. De 23 a 58 € (26 € con descuento en la web de Oferplan).

Indie Night Murcia: sábado, murcia

Música emergente y local para la noche del sábado en Garaje Beat Club con las actuaciones de las formaciones Karlan, Reverxo y Pleyel. Tres directos enmarcados bajo la denominada Indie Night, propuesta que llega a Murcia tras pasar por Madrid y Alicante.

A las 20.30 horas. Garaje Beat Club. 10 € / 12 € / 15 €.

Verde Columbares y Junta Urgente: viernes, Murcia

El ciclo de conciertos 'Sala de Bandas' organizado desde Estrella de Levante retoma su actividad tras el pequeño parón con los directos del grupo murciano Verde Columbares y los alicantinos Junta Urgente. Ración doble para abrir temporada.

A las 21.30 horas. Sala de Catas de Estrella de Levante de Murcia. 10 €.

The New Raemon: sábado, Murcia

La segunda edición de Ciclogénesis, la fantástica iniciativa impulsada desde Cooperativa Ítaca, vuelve a las andadas. Y a lo grande. The New Raemon, cerca de veinte años de admirable trayectoria, será el ilustre encargado de prender esta nueva e ilusionante mecha.

A las 12.30 horas. Cooperativa Ítaca. 15 €.

Murmullo Festival: sábado y domingo en Villanueva de Segura

El primer Murmullo Festival presenta para su segundo fin de semana, celebrado en esta ocasión en Villanueva del Río Segura, los conciertos de Mixtura (sábado, 13.00), Tarta Relena (sábado, 21.30) y Julián Páez y José Espartal (domingo, 12.30).

A las 12.30, 13.00 y 21.30 horas. Entrada libre.

EXPOSICIONES

'LA SEXTA Y PAZ'

'La Sexta y Paz': Arquitectura de Barrio, Murcia

El pintor lorquino Vicente Ruiz echa la vista atrás y despliega su maestría para trasladarnos hasta el desierto del Sahara en esta exposición donde el recuerdo se transforma en color, destello y abrigo naranja. El trazo del misterio que arde y emociona.

Inauguración, viernes a las 19.00 horas. Hasta el 31 de octubre. Entrada libre.

Visible keys to invisible realities: Artnueve, Murcia

Esta semana se ha inaugurado en Artnueve la exposición 'Visible Keys to Invisible Realities', último proyecto de la célebre artista visual Kirsten Hutsch. Un lugar de encuentro y comunicación entre la pintura y el público. El poder de una imagen. Y del diálogo.

Inauguración, viernes a las 20.00 horas. Hasta el 30 de octubre. Entrada libre.

'Rostros y ritmos de la movida', Museo Barón de Benifayó, Murcia

Domingo J. Casas comparte cincuenta fotografías relacionadas con La Movida de su amplio y deslumbrante catálogo. Una época de ebullición cultural cuyo eco sigue sonando con fuerza en nuestro presente.

Del 18 de septiembre al 12 de octubre. Entrada libre.

'Águilas ensoñada': Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena, Águilas.

De lo convencial a lo poético. Este es el trayecto que propone esta muestra a todas aquellas personas que quieran descubrir y ampliar su visión sobre algunos de los rincones más representativos de la ciudad de Águilas.

Hasta el 20 de septiembre. Entrada libre.

'Lo que la tierra no olvida': Casa Municipal de Cultura, Yecla

La artista yeclana Isabel Yagüe Muñoz se sumerge en la cultura e historia de su municipio en esta exposición formada por distintas pinturas, cerámicas, fotografías y materiales textiles tradicionales.

Hasta el 21 de septiembre. Entrada libre.

TEATRO

'Trash'

Viernes, a las 20.30 horas. Centro Cultural Infanta Elena. Alcantarilla. 5 €.

Casi cualquier material que caiga en las manos del entregado reparto de 'Trash' es susceptible de convertirse en la razón de ser, timón y protagonista de un gran número musical. Y así, desde el ritmo frenético, la percusión abrumadora y la energía que arrolla e hipnotiza, el espectáculo de Producciones Yllana y Toom Pak conciencia sobre la importancia del reciclaje y el exceso del consumismo en nuestra sociedad. Una serie de mensajes cada vez más necesarios que adquieren en 'Trash' la fuerza incomparable y atronadora de la música.