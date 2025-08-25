El vídeo viral de la 'guerra' por las tumbonas en un hotel de Torrevieja: «Me cuesta comprender esa mentalidad» Un turista ha compartido en su cuenta de TikTok la surrealista escena, que ya suma 1,4 millones de visualizaciones

Ana de Dios Lunes, 25 de agosto 2025, 14:08

El verano y las vacaciones son una época para descansar y desconectar de la rutina, lo que también implica olvidarse de los típicos madrugones que, por lo general, muchos deben darse para llegar puntuales a su trabajo. Sin embargo, hay ocasiones en las que esto no resulta del todo así. La gran afluencia de turistas en los principales destinos vacacionales hace que durante las vacaciones tengas que poner el despertador para conseguir sitio en la playa o en la piscina.

Por lo general, esto ocurre sobre todo en la playa para asegurarse de estar lo más cerca posible del agua. Tanto es así que algunos han alcanzado auténticos hitos veraniegos plantando su sombrilla. El claro ejemplo de ello es el curioso récord conseguido este año por un bañista en una playa de Torrevieja: clavar la sombrilla a las 5.41 de la mañana. Sin embargo, a pesar del madrugón no logró superar el alcanzado en 2024 por apenas unos minutos.

Lo cierto es que estas escenas de carreras también son habituales en las piscinas de los hoteles. Normalmente estos cuentan con tumbonas y sombrillas, pero no con las suficientes para todos los huéspedes, lo que provoca que algunos incluso hagan cola antes de que el recinto abra sus puertas con el fin de asegurarse una de ellas.

Precisamente Torrevieja se ha convertido en el escenario del vídeo que se ha vuelto viral en redes sociales y que contrasta bastante con la idea de lo que representan las vacaciones. En la publicación, compartida por un turista británico (@ianforan_) que se hospeda en ese hotel, y que ya suma 1,4 millones de visualizaciones, se aprecia cómo, a partir de las 8.16 de la mañana, llega a las puertas de la piscina, aún cerrada, y que según el autor del vídeo abre a las 10, la primera persona.

A medida que transcurren los minutos, continúa llegando gente. Hasta que, conforme se acerca la hora de apertura, el número de personas aumenta considerablemente. Pero es en el momento en que se abren las puertas cuando se desata la verdadera locura y comienzan las carreras para lograr que, al menos, la espera merezca la pena. Puede verse cómo hombres, mujeres e incluso niños corren para no quedarse sin sitio.

Sin duda, una imagen que choca con la idea que muchos tienen de las vacaciones. «Me cuesta comprender la mentalidad de levantarse temprano y hacer cola para conseguir un lugar donde tumbarse», escribía un usuario. Una opinión compartida por la mayoría de los que han visto el vídeo.

