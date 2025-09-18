Solo un comercio de los 45 presentados en Orihuela a la subvención para nueva creación o consolidación ha sido admitido Desde la falta de certificados de estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social hasta el formato de la entrega de la documentación les deja en el listado de excluidos

De las 45 solicitudes presentadas a la subvención del Ayuntamiento de Orihuela destinada a la creación de nuevos comercios y consolidación de los existentes, solo una ha sido admitida. Desde uno hasta ocho requisitos incumplidos han hecho que salvo un comercio, todos hayan quedados excluidos para esta ayuda, según el decreto publicado por el Ayuntamiento en su sede electrónica. Por otro lado quedan dos que se unen al listado de excluidas por haber presentado las instancias fuera de plazo.

En cuanto a la ayuda, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Orihuela celebrada el 22 de julio aprobó la convocatoria de subvenciones para la creación de nuevos comercios y consolidación de los existentes, con una dotación de 50.000 euros. Estas ayudas estaban dirigidas a sufragar gastos corrientes derivados del desarrollo, mejora o ejercicio de la actividad comercial entre el 1 de enero de 2025 y la fecha de publicación de la convocatoria. Podían optar a ellas comercios con menos de 10 trabajadores con sede en el término municipal de Orihuela. El plazo de presentación se fijó en 10 días naturales a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Entre los comercios solicitantes hay de todos los sectores y servicios, desde hostelería a comercios de consumo cotidianos. Algunos de ellos con larga trayectoria y con cierto reconocimiento. Entre las causas que han motivado la exclusión hay hasta 16 estipuladas que se han dado en las solicitudes. Entre ellas se encuentra la falta de copia de dni o nif, falta de anexos correctamente firmado y completado, falta de foto de la fachada en formato PDF, la falta de que los justificantes de pago estén numerados según la factura, y falta del certificado de estar al corriente de pago con la Tesorería General de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria. También hay quien se le detectado la falta de póliza de seguro del local o falta del contrato de alquiler del local o justificante de que el local es en propiedad.

De haber conseguido la subvención, se podrían destinar a gastos como el del alquiler del local comercial, gastos para mejorar o difundir la identidad corporativa, para servicios de asesoramiento, publicidad, para gastos de suministros, cuotas de seguros de responsabilidad civil del local comercial, entre otros.

Críticas del PSOE por ausencia de 'Bono consumo'

Esta misma mañana, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, en una rueda de presenta ha salido a denunciar lo que consideran como «abandono al comercio local» por parte del Ayuntamiento como la Diputación de Alicante. Pese a la subvención anteriormente mencionada, que ha quedado con un solo beneficiario, el PSOE ha tildado «de abandono institucional» de la administración municipal y provincial, del PP, ante los comerciantes. La edil socialista, María García ha señalado que hay una ausencia de medidas eficaces para apoyar al comercial local. «Está sufriendo gravemente la falta de un Bono Consumo que ya demostró su éxito en años anteriores» ha señalado.

García ha señalado que, por primera vez en muchos años, la Diputación de Alicante ha decidido no destinar ni un solo euro para el Bono Consumo, dejando a los comerciantes sin una herramienta clave para dinamizar sus negocios. «El año pasado, en Orihuela, la inversión total del Bono Consumo alcanzó los 1.358.152 euros entre comercio y hostelería, de los cuales la Diputación aportó 679.076 euros. Esto no es un gasto, es una inversión directa en nuestra economía local que ayudó a generar ventas y empleo. ¿Y ahora qué? En 2025 no hay ni un euro para este programa, ni ninguna alternativa», ha destacado.

María García también ha criticado la «falta de gestión y retrasos» del Ayuntamiento de Orihuela. «En febrero, se aprobó definitivamente el presupuesto municipal con una partida económica de 400.000 euros para el Bono Consumo. Sin embargo, hasta el mes de julio no se iniciaron los trámites administrativos, cinco meses de pura inacción« ha añadido.

García también ha denunciado el «silencio cómplice» de organizaciones como la Cámara de Comercio y la Asociación de Comerciantes de Orihuela, que no han dicho ni una palabra en defensa del comercio local ante esta situación. «El comercio local necesita respaldo. Es preocupante ver cómo ninguna entidad ha defendido los intereses de sus representados. Nos preguntamos, ¿por qué ahora callan?», ha señalado.

