A refugio de los versos más tristes

El poeta Miguel Hernández fue testigo de la crueldad que emana de los versos 'Tristes guerras'. Padeció en primera persona sus consecuencias. Le atravesó la ... espada de la zozobra cuando se truncó a la entrada de Portugal toda esa esperanza por exiliarse y refugiarse en un lugar seguro. Del mismo modo que a día de hoy, más de ochenta años después, unas 110 millones de personas viven forzosamente lejos de su hogar por guerras y violencia, según los datos de Acnur. Con motivo del Día Mundial del Refugiado, Vega Baja Acoge y la fundación Miguel Hernández de Orihuela celebraron ayer, en la biblioteca María Moliner, una ponencia con la que visibilizar a las personas migrantes y refugiadas a través de la obra y la vida del poeta.

Para dar magnitud y envergadura, y así hacer más efectiva la concienciación, el presidente de Vega Baja Acoge, Antonio Alfonso Sánchez, en su intervención puso como ejemplo el campo de refugiados Za'atari de Jordania. Allí viven y se refugian 80.000 personas, exiliadas de la guerra de Siria. Es como si toda la población de Orihuela fuera refugiada en un mismo punto, recordó el presidente de la ONG. A través de este símil pretendía aproximar, al menos en términos numéricos, las conciencias a una realidad no tan lejana.

«En nuestros corazones»

Los paralelismos entre estas realidades y la vida de Miguel Hernández quedan evidenciados. Así lo hizo ver Antonio Alfonso Sánchez. «De momento, la poesía de Miguel Hernández no requiere pedir protección internacional como cualquier refugiado, porque su poesía está refugiada en nuestros corazones y será eterna» señaló a este diario en la víspera del acto. Y una forma de que perdure y mantenga ese carácter de eterno es a través de quien llega buscando un refugio y un lugar mejor. «Tristes guerras / si no es amor la empresa. Tristes. Tristes. Tristes armas / si no son las palabras. Tristes. Tristes».

Este poema se recitó en el acto en árabe, ruso, francés y español, por dos chicas y un chico refugiados y la funcionaria de la fundación, También lo hicieron con 'Antes del odio'.

Para conocer algunos detalles del autor de estos versos, el director de la fundación cultural que lleva su nombre, Aitor Larrabide, discurrió por los diferentes momentos y etapas del escritor. Lo hizo bajo la ponencia 'Miguel Hernández Inmigrante'. Hace casi 90 años, el poeta oriolano experimentó las dos principales vías que empujan a jóvenes y familias a desplazarse. La primera fue buscando una salida laboral en el mundo de las letras en Madrid. Se vio obligado a regresar a Orihuela. Y la otra vía es la del exilio por estar en riesgo su vida, al finalizar la Guerra Civil española. Larrabide ahondó en aspectos muy concretos de la vida del poeta para acercar a los oyentes las diferentes dificultades y fases a las que tuvo que hacer frente.

No solo la vida de Miguel Hernández alberga numerosos paralelismos con los movimientos migratorios. También se recoge en su obra, desde el dolor que produce la guerra hasta el que genera la privación de libertad, tanto discursiva como física.