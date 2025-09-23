La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo del Monasterio de la Visitación en Orihuela. A. Aragón.

Proponen expropiar el convento de la Visitación de Orihuela y convertirlo en un museo de Bellas Artes

Cambiemos Orihuela presenta esta moción que se debatirá este jueves en el pleno ordinario de septiembre

A. T.

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:42

Expropiación y reconversión museística. Es la propuesta que el grupo municipal Cambiemos Orihuela lleva este jueves al pleno ordinario de septiembre para el Real Monasterio de la Visitación. La formación municipalista ha presentado una moción para que el Ayuntamiento ponga en marcha la expropiación de este inmueble de principios del siglo XIX y convertirlo en un Museo de Bellas Artes.

En la misma acera de la casa consistorial, a unas pocas decenas de metros y frente a la sede universitaria de la UMH de las Salesas, se encuentra este inmueble cuyas obras para su construcción finalizaron en 1832. Propiedad del Obispado, la formación defenderá este jueves en el pleno que la administración local inicie los trámites para su expropiación. El objetivo, defienden, es contar con la colaboración de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante para convertirlo en un museo de Bellas Artes.

En su moción van a sugerir que, de alcanzar esa expropiación, se podrían traer a Orihuela obras de arte de la Generalitat y la Diputación, así como impulsar la iniciativa del «Prado Extendido» que se realiza en ciudades de nuestra comunidad, como son Alicante y Xátiva. La edil y portavoz de la formación municipalista, Leticia Pertegal, sugiere que en ese museo se podría albergar una sala de exposición permanente con las obras de arte y ajuares presentes ya en el edificio, otra zona de exposición de bienes culturales pertenecientes a otras administraciones, zona de exposiciones temporales, taller de restauración, y zonas de investigación museográfica. Además, añade, que desacralizando la iglesia del convento se podrían ofrecer todo tipo de actividades divulgativas y culturales que acompañen y apoyan la programación del propio centro cultural.

La edil pone como ejemplo el Estado francés, donde, indica, las administraciones públicas tienen en propiedad inmuebles como conventos que ya no están en uso. Del mismo modo, argumenta, que catedrales e iglesias parroquiales. No obstante, reconoce que se trata de una propuesta «ambiciosa», aunque le añade la categoría de «justicia con nuestra ciudad».

Ahora, la formación defiende que el Ayuntamiento debería apostar por la rehabilitación de los bienes, además de los públicos, también de los privados. El motivo que esgrimen es «para crear un modelo de ciudad que cuida su legado histórico y que lo protege como su bien más valioso».

