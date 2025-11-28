Pilar de la Horadada inicia la demolición de El Varadero al carecer de licencia El complejo, destinado inicialmente a uso deportivo y recreativo, está cerrado desde 2022

Tras el recorrido de tres años por los juzgados, el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha iniciado la demolición del espacio de ocio y restauración El Varadero. Dictaminaron que no tenía licencia de apertura por lo que desde abril de 2022 quedó cerrado. El complejo abrió en 2019 ocupando 20.000 metros cuadrados junto a la playa de las Higuericas.

Inicialmente estaba destinado a centro deportivo-recreativo plurifuncional. Contemplaba pistas polideportivas para realizar diferentes actividades del cuidado del cuerpo y la mente, fitness, actividades acuáticas e infantiles, pistas de fútbol-playa, balonmano-playa y vóley-playa, y zona infantil. También contemplaba 26 plazas de aparcamiento, piscina de 200 m² y un restaurante-cafetería. Sin embargo el uso que empezó a darse fue otro bien diferente. Se orientó y configuró como un centro de ocio nocturno durante dos veranos.

En julio de 2019 y junio de 2020 el área de infraestructuras del Ayuntamiento comunicó a la concesionaria Pinatar Arena Football Center S.L., según relata el Consistorio, que «de los datos obrantes en el expediente se desprende que actualmente la actividad no cuenta con la correspondiente licencia de apertura, por lo que procede comunicar expresamente que no puede continuar con la actividad». Por esto, la empresa carecía de autorización administrativa municipal para la apertura de las instalaciones. Esto lo ratificó el Tribunal Superior de Justicia en sentencia firme el pasado mes de septiembre de 2024 argumentando que «careciendo de licencia de apertura resulta palmario que no podía seguir ejerciendo la actividad» y condenando en costas a la empresa por 3.000 euros.

Según reseña el Ayuntamiento, los tribunales también dictaminaron que el proyecto de ampliación de instalaciones que en 2018 aprobó el Ayuntamiento era nulo porque se alteraba sustancialmente la concesión inicialmente otorgada, además de carecer de informes de secretaria ni autorización de costas. Por otro lado, sentenciaron que el Ayuntamiento en 2022 hizo bien en resolver el contrato por incumplimiento culpable del concesionario e incautación de la garantía (57.900 euros) al haber incumplido el plazo de ejecución, al no haber construido el edificio restaurante (y en su lugar ejecutar unas pistas deportivas de tierra), y al haber reducido las dimensiones de la piscina.

Tras todo este proceso judicial, en el que los expedientes tienen sentencia firme, el Ayuntamiento ha iniciado hoy la demolición de las instalaciones existentes. Este gasto se afrontará, según indica el Ayuntamiento, con el dinero incautado de aval definitivo de la mercantil adjudicataria, que asciende a 57.934 euros. Lo único que quedará en pie será el vallado perimetral. Tras estos trabajos, la parcela seguirá fijada con uso deportivo-recreativo.