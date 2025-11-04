Un nuevo paseo en la playa de Los Locos de Torrevieja incluirá la peatonalización con Punta Margalla Licitan las obras por más de diez millones de euros

Martes, 4 de noviembre 2025

Se da el penúltimo paso para que la reurbanización del entorno de la playa de Los Locos sea una realidad. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado los diferentes expedientes con los que se inicia la tramitación para contratar las obras de este espacio de la costa. El presupuesto base de licitación que se ha fijado finalmente supera los diez millones de euros.

Una de las cuestiones más reseñables del proyecto es que estas obras de reurbanización incluyen la peatonalización y conexión con el paseo de Punta Margalla desde la confluencia de Avenida de la Purísima con Calle La Sal hasta la avenida. Roentgen. Esta actuación supondrá una intervención de más de 1.100 metros de peatonalización de la costa y una superficie total de 21.000 metros cuadrados.

El objetivo de estas obras de reurbanización, según describe y explica el equipo de gobierno, es dotar al paseo de la dimensión suficiente para permitir la circulación y relación de las personas, mejorar la accesibilidad a la playa. De este modo, añaden, se permitiría una mejor relación entre la ciudad y la playa «más directa, amable y adecuada a las nuevas necesidades del siglo XXI». Por otro lado, con las obras se pretende generar una imagen litoral del municipio «más natural y amable, pero compatible con el espacio urbano existente». Esto, aseguran, se conseguiría dotando de mejores infraestructuras de sombra y naturaleza a lo largo de todo el recorrido.

También se ha intentado, defiende el equipo de gobierno, dar una respuesta y compatibilizar la existencia de las distintas necesidades de terrazas de los servicios de hostelería, tratando de dotarles de una imagen común y unitaria que permita generar una imagen en relación con el nuevo paseo, delimitando los ámbitos y ofreciendo una imagen actual unitaria e integradora.

El proyecto lo ha redactado el arquitecto valenciano Juan Ignacio Fuster Marcos, en cuya redacción ha ido adaptando el proyecto a las necesidades y a todos los informes sectoriales tanto de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, de la Generalitat Valenciana, como del Servicio Provincial de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En cuanto al diseño se ha planteado un paseo marítimo en dos niveles, quedando ambos dentro de la línea de ribera del mar. El primer nivel, en la cota superior, que actualmente corresponde con los niveles de acera que da acceso a los edificios, se convertirá en un paseo continuo, amplio, de carácter pétreo, que acoge el carácter de tránsito peatonal, zonas de descanso y relación, así como las terrazas. Se trata, según explican, de la zona más urbana de la intervención, con una relación inmediata con la ciudad y la edificación. En este nivel se incorporará el tráfico restringido de vehículos para acceso a garajes, así como la zona de tránsito necesaria para vehículos municipales y de emergencia.

El segundo nivel es un elemento de carácter «más ligero», tal y como han comunicado desde el Ayuntamiento. Contará con imagen de madera, que conectará el nivel inferior (cota playa-mar) con el nivel superior (cota acera actual) con pavimento de piedra de color claro. Se ha diseñado para que disponga de una continuidad de paseo más estrecho en el nivel inferior, y vaya ascendiendo y descendiendo desde el nivel superior. En las zonas intermedias entre los paseos, se ha diseñado unos abancalamientos que acogerán vegetación variada, así como zonas de descanso.

En cuanto a la zona de la playa se establecen pequeños avances en madera sintética o equivalente, «ligeros y removibles», de aproximación al mar. Además se proyectan tres zonas de juegos infantiles y dos paquetes de aseos públicos y posta sanitaria, con carácter prefabricado y removible también.