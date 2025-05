El nuevo IES Santiago Grisolía de Callosa de Segura suma 22 años de promesas incumplidas Los Presupuestos de la Generalitat Valenciana no recogen la partida para la construcción de este centro educativo reclamado desde 2003

Otro año más, el IES Santiago Grisolía de Callosa de Segura se queda sin sus obras de construcción del nuevo centro. Y ya suma 22 años desde que se lanzaran las primeras promesas para su construcción y 16 años desde que se aprobara el proyecto y se concediera la licencia de obra. Nunca se llegó a ejecutar y, a la vista de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para este 2025, que no incluye la partida para las obras, tampoco será una realidad este año.

En 1999, instalaron los barracones en el patio y hoy siguen sin espacio para acoger a todo el alumnado en condiciones

La Ampa del IES Santiago Grisolía, en un encuentro hace seis meses con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, obtuvo su compromiso para que la inversión estuviera en las cuentas de este año, según relata la asociación. Sin embargo, cuando en marzo se hizo público el proyecto de Presupuestos, la no incorporación de estas obras supuso un «jarro de agua fría» para la esperanza de que, más de dos décadas después de las primeras promesas, por fin se cumpliera. Pero no ha sido el caso. Relatan desde la Ampa, con resignación y calificando de «lamentable excusa» la explicación recibida. Señalan que la razón de la no inclusión se debe a los gastos generados por los daños provocados por la dana del 29 de octubre en Valencia. «Una vez más estamos en la casilla de salida sin haber justificado la Generalitat los hechos merecedores de la repudia a la que estamos sometidos, y sin ponderar las circunstancias concurrentes por parte de la administración educativa competente» señalan desde la asociación en referencia a que sin embargo en otros municipios de la provincia sí se contemplan inversiones en materia de infraestructuras educativas para este 2025.

Barracones

La reivindicación y necesidad por la construcción de un nuevo centro se remonta a unos años atrás. En septiembre de 1999 se instalaron barracones en el patio del centro educativo como una solución temporal ante la falta de espacio para acoger a todo el mundo. Con la construcción del nuevo IES Vega Baja, en 2007, en su ubicación actual, se daba el primer paso para que el nuevo IES Santiago Grisolía fuera una realidad, pues se acordó que la parcela que dejaban las viejas instalaciones junto a la anexión de otra contigua se destinaría para la construcción del nuevo centro. Todo parecía ir encaminado. En 2009 se aprobó el proyecto de construcción y en 2010 se concedió la licencia de obra. Dado que quedó estancado en ese punto, en 2013 el equipo de gobierno local exigió a la Generalitat Valenciana que se apresuraran a retomar los trámites y la construcción del centro. No tuvo efecto, tampoco los diferentes gobiernos locales que han pasado por el municipio.

Hacinamiento

La instalación de barracones en el IES Santiago Grisolía quedó rápidamente como una medida nimia, al no poder asumir al nuevo alumnado. En el centro educativo, como denuncia la Ampa, no existe más espacio físico para poder impartir clases, ya que actualmente se están utilizando la biblioteca, el salón de actos e incluso los talleres sanitarios de FP para dar las clases de ESO y Bachillerato. Este hacinamiento no es la única deficiencia con la que el alumnado y profesorado tiene que convivir día a día. Se suma a otras carencias. Entre ellas, se encuentra el mal estado del edificio, que provoca la constante caída de azulejos, desprendimiento de cristales o una instalación eléctrica obsoleta que continuamente deja sin luz al alumnado.

Desde la Ampa iniciarán acciones reivindicativas y movilizaciones si la Conselleria no reactiva el proyecto de construcción

Desde la asociación, reclaman al equipo de gobierno local de PSOE, UCIN (Unión de Ciudadanos Independientes) y IU-UP (Izquierda Unida-Unidas Podemos) y al resto de la corporación a que respalde y ayude en sus reclamaciones y les acompañen en próximas reuniones con la administración autonómica. La pasada semana recordaron al departamento de Infraestructuras de la Conselleria la «extrema gravedad de la situación» ante lo que están esperando una respuesta. Preparan movilizaciones y acciones reivindicativas si no ponen solución. Porque, también, denuncian los graves problemas estructurales, del forjado, goteras, cableado eléctrico obsoleto, subsuelos inundados y otras deficiencias en el CEIP La Paz y el CEIP San Roque.