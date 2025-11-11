Low Festival se muda a Torrevieja y anuncia los primeros artistas para 2026 El evento abandona Benidorm después de 15 años tras descuerdos con el Ayuntamiento

Cuatro días después de anunciar que el Low Festival abandonará Benidorm, la ciudad que lo ha acogido durante 15 años, debido a desacuerdos con el Ayuntamiento, la organización ya ha despejado las principales incógnitas sobre su próxima edición.

La promotora Producciones Baltimore anunció este martes que el Parque Antonio Soria de Torrevieja acogerá la 16ª edición del veterano festival, un enclave que lo acerca más al público de la Región de Murcia, aunque sin abandonar la Costa Blanca alicantina, del 31 de julio al 2 de agosto. Este movimiento responde al deseo de disponer de un espacio mayor, con un aforo estimado de 80.000 personas, para «seguir creciendo».

La decisión llega después de la negativa a renovar el acuerdo de colaboración que mantenía con el Ayuntamiento de Benidorm debido a «nuevas condiciones impuestas para continuar en el recinto» que hacían «imposible asumir el proyecto» como se ha conocido hasta ahora. Por su parte, el Consistorio lamentó esta «decisión unilateral» y defendió que sus «nuevas pretensiones» en la gestión de eventos pasan «por la finalización de la emisión musical a las 2.30 horas en fin de semana».

Junto al anuncio del nuevo hogar para el Low Festival, la organización desveló los primeros artistas que formarán parte del cartel de su edición de 2026. Editors, Dani Fernández y Fangoria lideran una remesa de confirmaciones que también incluye a Barry B, Natalia Lacunza, Ojete Calor, Alcalá Norte, Veintiuno, Besmaya, los murcianos Joseluis y Perro, y Repion. En total, la programación incluirá un total de 70 nombres, tanto nacionales como internacionales.

Tras la suspensión de la venta de abonos debido al repentino cambio de ubicación, este martes se reanudó la venta a un precio desde 69,99 euros más gastos, válido para los tres días de festival. También se pueden adquirir abonos VIP a un precio de 129,99 euros más gastos. Asimismo, los empadronados en Torrevieja podrán acceder a abonos con precio especial, desde 34,99 euros.

La organización del Low Festival anunció que se podrá solicitar la devolución de los abonos adquiridos previamente, aunque aquellos que los conserven podrán disfrutar de un saldo de 40 euros para consumir en las barras durante el evento.

Producciones Baltimore aseguró que «el espíritu 'lower' no pertenece a un lugar», sino a «todos» los que forman parte «de esta gran familia». Además, mostró su agradecimiento «de corazón» a «Benidorm, a sus vecinos, trabajadores, taxistas, hoteles, restaurantes y comerciantes» que han «acompañado y apoyado» esta cita «durante todos estos años».«Gracias por tanto cariño, por tanta música y por hacerlo posible. También gracias a todas las bandas, proveedores y colaboradores por apoyarnos en esta nueva etapa para seguir juntos compartiendo el espíritu 'low'», se despidió la organización.