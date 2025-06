Inquietud de padres y docentes por el futuro de las clases de FP en Orihuela Los alumnos tramitan sus solicitudes de matrícula en institutos que el próximo curso, en teoría, no impartirían esa formación

Antonio Trives Sábado, 7 de junio 2025, 09:30

Acaba el plazo del proceso de admisión para los ciclos de Formación Profesional (FP) y aún se desconoce si el próximo curso se impartirá, como ya anunció la Administración autonómica, en el todavía no reconvertido IES El Palmeral en Centro Integrado de Formación Profesional. La incertidumbre se genera por no saber qué sucederá a partir de septiembre. El alumnado ha presentado la solicitud en el centro educativo donde hasta el momento se está impartiendo la FP, mientras que se supone que en el próximo curso, 2025-2026, todos los ciclos de formación profesional se trasladarían a El Palmeral. De momento la Generalitat Valenciana no ha publicado la orden de dicha reconversión. A falta de menos de dos semanas para el final de curso, la comunidad educativa oriolana sigue sin conocer oficialmente los términos en los que se implementará esta medida anunciada hace casi siete meses.

Denuncian falta de previsión en el proceso de reconversión del IES El Palmeral en centro integrado

Desde la Plataforma de afectados por la desaparición de la ESO y el Bachillerato en el IES El Palmeral, en la línea de lo expresado en anteriores comunicados, denuncian «la opacidad y la improvisación con la que se está llevando a cabo la transformación del IES El Palmeral en Centro Integrado Público de Formación Profesional. Califican de «caos» en la matriculación el hecho de la ausencia de esa orden oficial. Describen que hay alumnos de FP que han formalizado solicitudes de admisión en centros donde no cursarán esos estudios. También hay incertidumbre entre el alumnado de Bachillerato. Se ha permitido su matriculación en el IES El Palmeral cuando se supone que a partir del próximo curso se dará en otro centro. Por esta razón, desde la plataforma califican esta situación de «opaca, improvisada y poco trabajada». «La incertidumbre del profesorado y el abandono del alumnado con necesidades especiales demuestran una preocupante falta de previsión», añaden.

Ante este escenario y en el momento en el que se encuentra el curso escolar, la comunidad educativa exige tanto a la Administración local como a la autonómica una «actuación inmediata, la publicación de la orden oficial y un plan de acción claro para garantizar una transición ordenada y sin perjuicios para estudiantes y docentes.