La Generalitat declara la emergencia de las obras en el IES Las Espeñetas de Orihuela para reforzar el apuntalamiento El Consell destinará 159.000 euros para la ventilación y fijación del forjado sanitario

Miércoles, 24 de septiembre 2025

Hace tres años concluyeron las esperadas obras de ampliación en el IES Las Espeñetas. Sin embargo han surgido otras deficiencias que la Generalitat Valenciana tiene que volver a afrontar. Se trata del apuntalamiento y ventilación del forjado sanitario de este centro educativo.

El Consell ha aprobado, junto a otro centro educativo, el CEIP Reina Sofía de Petrer, la ratificación de la declaración de emergencia de las obras. Se ha aprobado un importe total de 471.734 euros, de ellos 159.611 euros se destinará para el centro educativo oriolano y los más de 300.000 euros restantes para el colegio de Petrer.

En cuanto al IES Las Espeñetas, ya estaba en algunos espacios apuntalado bajo el suelo. Fue el centro, con el dinero que tenía de remanentes, quien pagó en un primer momento y con carácter provisional un apuntalamiento. El curso pasado desde el centro consiguieron que los técnicos de la administración autonómica visitaran el centro y realizaran diversas catas. Según explican fuentes consultadas no se indicó ninguna anomalía en un primer momento. Sin embargo, a lo largo del verano, los informes definitivos técnicos desvelaron que el hormigón en algunas zonas estaba muy dañado. Por esta razón, durante el periodo estival han estado reforzando ese apuntalamiento.

La partida presupuestaria ahora aprobada y el carácter de urgencia para destinar esos casis 160.000 euros son para ampliar ese refuerzo del apuntalamiento y mejorar la ventilación del forjado sanitario. Además de esto, han recibido la información de que se evite acumular personas en concreto en la zona más afectada que se sitúa en el salón de actos.

Por otro lado, en abril de 2022 finalizaron las obras de ampliación de este centro educativo. Se destinó 1,2 millones de euros para la eliminación de las aulas prefabricadas existentes y la adecuación de espacios docentes para su nuevo uso, y la ampliación de cinco aulas adicionales de bachillerato, un aula de música, aseos y cafetería.

