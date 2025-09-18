Finalizan las obras del Palacio de Rubalcava de Orihuela

A. T. Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:25 Comenta Compartir

Después de años de abandono, seguido del tiempo para ponerse de acuerdo los anteriores gobiernos de coalición para el inicio de las obras y los dos años y medio para ejecutarlas, el histórico inmueble del Palacio de Rubalcava de Orihuela ya está disponible para que el Ayuntamiento lo dote de contenido y actividad. Este miércoles ha recepcionado oficialmente las obras de rehabilitación del Palacio de Rubalcava. En el acto han estado presentes el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, técnicos municipales del área de Intervención, Urbanismo y Patrimonio, así como la dirección facultativa y representantes de la empresa adjudicataria.

En marzo de 2023 comenzaron las obras con un presupuesto de 3,8 millones de euros. Unos meses después fue necesario la paralización de las obras ante los imprevistos que se fueron encontrando. También se cerraron al tráfico las calles colindantes por el desprendimiento de cascotes. Para acometer todas las actuaciones no contempladas en el proyecto fue necesario la aprobación de una modificación presupuestaria en el pleno. Finalmente las obras han tenido un coste de 4,5 millones de euros.

Este inmueble señorial, construido entre los años 20 y 30 del pasado siglo, fue adquirido por el Ayuntamiento de Orihuela en 1981. Se le dio diferentes usos. Desde celebración de bodas civiles, a oficina de Turismo o sede de la Asociación de Moros y Cristianos. Después cayó en el olvido con él el deterioro, que fue recorriendo los rincones del inmueble. Para revertir esa situación y evitar el derrumbe total el Ayuntamiento ha tenido que invertir más de cuatro millones de euros.

En cuanto a los usos que se le va a dar, el principal ha sido incorporado al nombre propio que le han dado al inmueble: Palacio Rubalcava 'Museo de la ciudad'. Con este apellido que se le ha incorporado se pretende poner en valor la riqueza de la historia de la ciudad. Este contará con una zona permanente y otra itinerante. El edificio también albergará un restaurante y una cafetería en la planta baja, según señalan desde el Ayuntamiento. El propósito es que se convierta en un espacio de «cultura, historia y orgullo para las oriolanas y los oriolanos».

Desde el Ayuntamiento no han confirmado la fecha exacta de apertura al pública. Anuncian que «muy pronto» se anunciarán las jornadas de visita para poder recorrer cada rincón de este edificio histórico, «restaurado con mimo y respeto por su valor único», describen desde el equipo de gobierno.

Hallazgo baños árabes

En abril, el Ayuntamiento dio a conocer que en las obras de rehabilitación y restauración del Palacio de Rubalcava se descubrieron los restos de unos baños datos sobre el siglo XI. Este hallazgo se produjo en el jardín norte del Palacio Rubalcava, junto a la plaza de Santiago. Se estaban realizando trabajos de excavación previos a la instalación de un depósito contra incendios cuando encontraron una estructura subterránea. Se trata de unos baños árabes como parte de un complejo termal andalusí, concretamente una sala caliente de estos espacios. El concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Matías Ruiz, subrayó la importancia del descubrimiento y destacó que «nos encontramos ante un hallazgo de enorme relevancia. Estos baños nos sitúa en un contexto altomedieval que amplía nuestro conocimiento sobre la historia y patrimonio de Orihuela».

Según trasladó el Ayuntamiento, y en base a la información de los técnicos especializados y la documentación arqueológica, se identificó una sala rectangular de nueve metros de longitud por 4,64 de ancho, en la que se conserva un hipocausto. Esto es un sistema calorífico formado por hornos y conductos situados debajo del pavimento. En este caso, algo típico en los baños andalusíes, se basa en un horno que generaba aire caliente distribuido bajo el suelo mediante pilares de ladrillo. El hallado tiene una dimensión de 5,5 por 3 metros, y una alcoba anexa de tres por dos metros. Además, se encontraron diversos accesos que conducen a otras estancias aún no excavadas.

En cuanto a la musealización que se anunció, no hay de momento ninguna novedad. Se acordó la protección integral de los restos descubiertos. Postergaron las actuaciones para la musealización para cuando terminasen las obras del inmueble. El objetivo, señalaron, es garantizar su integración en el diseño del jardín y facilitar su contemplación por parte del público.