El desdoble de la CV-95 queda fuera de los presupuestos de la Generalitat

La inversión para el desdoblamiento de la CV-95, la arteria noroeste-sureste que atraviesa la comarca y conecta Orihuela y Torrevieja, y la N-332, se cae de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025. A esta histórica actuación, muy demandada desde el propio Partido Popular y sectores económicos, empresariales y ciudadanía, no se le ha asignado ningún presupuesto para la ejecución de las obras. El proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana presentados el jueves solo contempla una partida de 300.000 euros. Muy lejos está de los 19,5 millones de euros que el mismo Gobierno de Carlos Mazón incluyó en los presupuestos de 2024.

En su etapa anterior, como presidente de la Diputación de Alicante, Mazón puso como principal carencia del gobierno de Ximo Puig para la Vega Baja la ausencia del desdoblamiento de este vial. También era un reclamo desde organizaciones empresariales y entidades como la Cámara de Comercio de Orihuela y los gobiernos municipales del Partido Popular de Torrevieja y Orihuela. Durante la campaña a las elecciones autonómicas, mayo de 2023, esta infraestructura estaba en cada uno de los pronunciamientos políticos.

Con la llegada al Palau de la Generalitat, Mazón, en sus primeros presupuestos dotó a la partida de 'Actuaciones CV-95. Desdoblamiento y mejora seguridad vial' de 19,5 millones. En las últimas cuentas del Gobierno de Ximo Puig, las de 2023, consignaron para esta actuación 30 millones de euros. Dos ejercicios después, han caído hasta los 300.000 euros.

Esos casi 20 millones recogidos en los presupuestos del año pasado, al ser una actuación con inversión plurianual, se distribuyeron de la siguiente forma: 2 millones para ese 2024, 9 millones para 2025 y 8,5 millones para el año 2026.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, preguntada por este diario, argumenta que «el hecho de que los presupuestos no contengan la partida para este proyecto no supone en ningún caso que no vaya a ejecutarse. Se trabaja en una fórmula administrativa bajo el modelo de pago por disponibilidad». Añaden que «ese modelo no precisa de una partida en este momento de tramitación».

Otra de las partidas que tampoco se han mantenido es la específica de desdoblamiento de esta carretera en el tramo Torrevieja-Hospital. El presupuesto de 2024 llevaba consignados 5,06 millones de euros, y las cuentas de este año solo lo dotan de 165.000 euros.

Avances

Es esa cuantía precisamente con la que salió a licitación el verano pasado el contrato para la redacción de dicha actuación. Con esto, la Generalitat da un paso para llevar a cabo esa construcción de duplicación y mejora de la calidad acústica de la CV-95 entre el Hospital Universitario de Torrevieja y la N-332. La mesa de contratación ya ha propuesto para adjudicación de este contrato a la UTE CV-95 Torrevieja, por 132.000 euros, y con un plazo de 12 meses.

La longitud aproximada de la actuación que se va a redactar será de unos 870 metros, e incluirá el desdoblamiento de la CV-95, la adaptación de las rotondas para admitir la vía duplicada y la disposición de vías ciclistas y peatonales, así como de las necesarias barreras de protección y medidas antirruido.

Colaboración público-privada

No es la primera vez que esta fórmula se pone sobre la mesa. Desde la Generalitat reiteran que trabajan en el estudio de viabilidad de la CV-95 y explora una fórmula de colaboración público-privada. Justifican fuentes consultadas de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que ese estudio «va de la mano de los ayuntamientos y del tejido empresarial para ejecutar la opción más viable y adecuada a las necesidades de la comarca».

Acusan al mismo tiempo al anterior Gobierno, del Botánico, de «pintar inversiones ficticias que nunca llegaban a materializarse» durante las dos legislaturas. En ese periodo, concentrado en la segunda, se acometieron obras para la mejora de la seguridad vial con la ejecución de siete rotondas con una inversión de 4,6 millones y quedaron iniciados los expedientes de licitación de la redacción de algunos tramos de desdoblamiento.

