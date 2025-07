Mª Ángeles Esteban Abad: «Quiero que todos se vean identificados en el Oriol»

Oriolana murciana y murciana oriolana. María Ángeles Esteban se siente parte de las dos ciudades, vital y socialmente. Es catedrátrica de Biología Celular en la ... Universidad de Murcia y suma una larga trayectoria como investigadora y divulgadora científica. En la medianoche del 16 al 17 de julio protagonizará uno de los actos más significativos y populares de las fiestas de Moros y Cristianos de Orihuela. Elegida, por la Corporación municipal, como Síndica portadora de la Gloriosa Enseña del Oriol 2025, es la encargada de dirigirse a toda la ciudadanía. Lo hará desde el balcón del Ayuntamiento. Está vinculada a estas fiestas desde hace décadas. Este 2025 cumple 40 años desfilando. Lo hace en la comparsa Beduina Moros Bedawies. También lo está con otras manifestaciones festivas y tradiciones, como la Semana Santa, o San Antón, Dada su presencia y posición, la científica fue protagonista del especial que LA VERDAD elaboró este año sobre el 8-M. A diez días del discurso, aborda en esta entrevista cómo afrontará ese momento.

–¿Alguna vez pensó que llegaría este nombramiento?

–La verdad es que no. Nunca me lo habría imaginado. Es verdad que tengo amigos que sí me decían que tenía un perfil adecuado, pero nunca me lo acababa de creer.

–¿A qué se refiere con ese 'perfil adecuado'?

–Si uno sabe lo que significa la figura de Síndico para Orihuela, es una persona que tiene que tener buen carácter, ser buena persona, palabras que dijo el alcalde y que se lo agradezco mucho; y por otro lado, haber desarrollado un perfil profesional o laboral de cierta envergadura. Mis amigos conocían mi trayectoria profesional en la Universidad de Murcia, como investigadora y como docente, y me decían eso, que además estaba muy implicada en las fiestas de Orihuela, y por eso reunía ese perfil.

–¿Qué supone para usted este nombramiento?

–Para mi es una gran satisfacción, y para toda mi familia. Estoy recibiendo muchas felicitaciones de amigos y conocidos. Incluso de personas que no conozco y que me paran por la calle. Y ahí es cuando te das cuenta de la importancia que tiene este nombramiento. Por tanto es una gran alegría y por mi parte mucha gratitud. Porque hay tanta gente que se lo merece... Que me hayan seleccionado, es una alegría.

–Tiene ya visualizado ese día, ¿verdad?

–Ahora sí. Porque yo sabía mi nombramiento unos meses antes de que se conociera. Y este tiempo, me he tenido que guardar el secreto y en ocasiones me ha costado mucho no decirlo. Es verdad que me he ido haciendo a la idea de lo que significa. Porque para mí es muy grande el hecho en sí.

–¿No ha sido fácil entonces guardar el secreto?

–En ocasiones no. En esos meses he estado con gente muy festera, mi familia, con muchos amigos, en situaciones que pensaba: 'si estos lo supieran...' Cuando se hablaba de las fiestas, me hacía la tonta. Ha habido muchas situaciones para decirlo, y hubiera quedado genial. También tuve una reunión de nuestra comparsa, la víspera del nombramiento. Imagínate cómo se quedaron al día siguiente. Sobre todo es la gente que te ha visto en los días previos la que luego se sorprende más.

–¿Cómo espera que sea ese día?

–Lo que pediría es que no lleguemos a 40 grados [risas]. Eso sería lo primero que pediría. Ahora en serio. Que lo disfrutemos como siempre lo hacemos. Este año será especial para mí, pero lo que quiero es que todo el mundo lo pase bien y se vea identificado en el Oriol.

–¿Le sale la vena profesional como científica y profesora a la hora de adentrarse en la fiesta?

–Hay cosas que me salen a favor. Por ejemplo, yo fui vicerrectora de Comunicación de la Universidad de Murcia. De comunicación y siendo catedrática de Biología Celular. A mi me sorprendió en su momento [el nombramiento], pero mis compañeros me veían con cierta habilidad para dirigirme a la gente. Una de las cuestiones más escrupulosas en la comunicación es que me ajusto muy bien a los tiempos que se me indican. Por eso, quiero que el discurso no sea muy pesado. Me dicen que hablo muy claro y soy muy directa. La gente, cuando va a una conferencia mía, me dice que me ha entendido, con los conceptos complejos que manejo. Y yo trato de ajustarme al conocimiento de la gente a la que me dirijo que me está oyendo. Me da igual hablar en un colegio, a su alumnado de siete años para que coman pescado, o a mis alumnos de la Universidad, o en un congreso. Me dicen que me acoplo muy bien al que me oye.

–El público que le va a escuchar desde el balcón va a ser muy variopinto.

–Ya, pero va a ser fundamentalmente oriolanos y festeros. Y yo soy oriolana y festera. Entonces usaré ese registro. La vena científica no me sale porque no tiene comparación. Un científico tiene que ser muy observador, muy cuidadoso, muy crítico y muy riguroso. Todo eso estará en el discurso pero no plasmado en las palabras.

–¿Tiene el discurso terminado y cerrado o aún hay margen de cambios?

–Lo doy prácticamente por finalizado. Voy a hablar de la visión de la fiesta y voy a reivindicar algo para Orihuela. Y como síndico me voy a ofrecer a seguir trabajando por Orihuela en los ámbitos donde pueda aportar: la ciencia, la educación, la formación... La gente me dice que estoy acostumbrada a hablar en público, desde la formación hasta conferencias. Pero lo cierto es que nunca le he hablado al pueblo en general. Lo más parecido es cuando hice la glosa de los moros y cristianos en 2014. Eso fue en el interior del Teatro Circo. Y se asume que todo el público que fue era festero. Pero el día del Pájaro se hace desde el balcón y por tanto va dirigido al público en general. Y eso tiene sus connotaciones.

–¿Estará presente de alguna manera la ciencia en su discurso?

–Deberá estar. Estará la ciencia. Estará la Educación. Pero sobre todo estará Orihuela y su fiesta.

La producción científica que tiene es inmensa.

–¿Siente más presión a la hora de escribir un artículo científico o este discurso?

–No, mucha menos con el discurso. Porque cuando escribo algo para la ciencia, tenemos que escribirlo de tal manera que todas las personas que lo lean entiendan exactamente lo mismo. Es decir, no podemos dejar nada a la ambigüedad o la interpretación. Entonces somos muy precisos en nuestro lenguaje y en cómo lo decimos para que no se malinterprete. Las leyes se interpretan pero la ciencia no. Yo tengo que decir exactamente lo que quiero decir y todo el mundo tiene que entenderlo de esa manera. Por eso me lleva mucho tiempo pulir los textos, para dejarlos exactamente como está bien. Ese esfuerzo máximo no creo que lo tenga que hacer en el discurso. Como no quiero ser pesada, me quiero acoplar al tiempo que tengo, y quiero decir algún mensaje que merezca la pena, dar algo de mi visión de ese momento porque no lo voy a volver a vivir. Y quiero que el que me oiga se vaya mucho más contento de como vino. Es verdad que quien me conoce me dice: 'Estoy deseando oírte'. Y eso sí que me genera presión.

–Usted tiene 18.500 citas por su trabajo científico. ¿Cómo le gustaría que la gente de su ciudad la 'cite' por su discurso?

–La importancia del trabajo [como investigadora] la da cuanta más gente te cite. Aunque te pueden citar para llevarte la contraria. Y yo saco otro trabajo y refuto. En este caso, a mí me gustaría que dijeran que les gustó y no fue pesado. Lo más común es que la gente diga que ha sido muy largo, y hace mucho calor, estamos de pie... Entonces por eso he dicho lo de que espero que no haga mucho calor. Y que todo lo que diga sea del agrado del público. Creo que es lo que cualquiera le gustaría.