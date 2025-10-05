Inmigración y trasvase de votos

Compartir

No les falta razón a quienes sostienen que las encuestas electorales no son más que el resultado de una foto fija realizada en un momento determinado e impregnada de un contexto político, económico y social a veces muy cambiante. Sin embargo, en otras ocasiones reflejan una tendencia que se ve consolidada con el transcurso del tiempo y que certifica las preferencias del colectivo consultado. Ambas circunstancias suelen ser interpretadas de forma radicalmente distinta en función de a quién beneficien o perjudiquen, de manera que los perdedores no se sienten damnificados y los ganadores sacan pecho y reaccionan victoriosos. Y luego están aquellos que desacreditan sistemáticamente los estudios demoscópicos, y de paso a los organismos o entidades que los llevan a cabo, hasta que el viento les sopla claramente a favor y empiezan a creerse importantes.

Solo hay que echarle un ojo a los periódicos de esta semana para comprobar lo que acabo de exponer. Y es que una de las principales noticias políticas de los últimos días ha sido las conclusiones del Barómetro de Verano del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (Cemop), que llega prácticamente en el ecuador de la legislatura y justo cuando se cumplen dos años del pacto de gobierno entre PP y Vox que permitió investir como presidente a Fernando López Miras. De hecho, las fechas en las que se ha realizado el citado sondeo (del 1 al 12 de septiembre) coinciden con la firma de aquel acuerdo que la formación de Abascal rompería unilateralmente en julio de 2024, con la consiguiente salida del Ejecutivo regional.

En lo que respecta a estimación de voto, los resultados del Barómetro sitúan a los populares como ganadores si se celebraran ahora elecciones autonómicas, pero lejos de la mayoría absoluta y con una caída de tres escaños respecto a los comicios de mayo de 2023 –de 21 a 18–, frente a los cuatro que ganaría Vox, que pasaría de los 9 actuales en la Asamblea a 13, con un 'sorpasso' histórico al PSOE (12) que los politólogos veían venir desde hace meses y que puede desmoralizar aún más a las filas socialistas, relegadas a la intrascendencia por su nula capacidad de influencia en la vida parlamentaria ni para condicionar la acción de gobierno.

Aparte de que el PSOE continúa sin levantar cabeza y de que Podemos aguanta el tipo (2 diputados), el principal análisis que cabe extraer de la encuesta del Cemop es que Vox rentabiliza mejor que nadie el debate sobre la inmigración que ha protagonizado el verano debido principalmente a los altercados racistas en Torre Pacheco y, en menor medida, a la polémica sobre la prohibición de celebraciones musulmanas en instalaciones deportivas municipales de Jumilla.

El estallido del debate migratorio ha pillado al PP con el paso cambiado, sin discurso claro y atrapado entre los postulados populistas de los de Abascal y la firme y contundente condena de la izquierda a las movilizaciones de tinte xenófobo. En una comunidad autónoma donde el fenómeno de la inmigración pesa tanto –es el segundo problema que más preocupa a los murcianos, tras los políticos–, el Partido Popular puede pagar cara su indefinición y los malabarismos verbales para no pisar callos en Vox y ganarse su apoyo, o al menos su abstención, en proyectos clave. Plegarse, aunque sea puntualmente, al discurso de la derecha más extrema y comprarle indirectamente el relato solo le hace mella a tenor del respaldo que tendría en las urnas si hubiese hoy elecciones. El tiempo dirá si la llamada Declaración de Murcia, en la que los populares fijaron el domingo pasado las bases de su programa migratorio –visado por puntos, proridad a los hispanoamericanos, expulsión de ilegales que delincan...–, cala en la ciudadanía o cae en saco roto.

Desde el punto de vista electoral, y a la vista de los datos que arroja el Barómetro de Verano, la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad para este 2025 –sacados adelante en julio gracias a la abstención de Vox– parece haber favorecido solo al partido presidido en la Región por José Ángel Antelo al crecer más de 10 puntos en intención de voto si se compara con los comicios de hace dos años, mientras que la formación liderada por López Miras experimenta una caída de un 6,7%. Recordemos que, entre los 20 apartados incluidos en el pacto presupuestario, el PP se comprometió a cerrar y dar un nuevo uso sociosanitario al centro de menores de Santa Cruz, antes del inicio del curso escolar 2025-2026; a no desarrollar ningún programa en los centros educativos de fomento de la lengua árabe y cultura marroquí; y a no aceptar el «reparto arbitrario de inmigrantes ilegales llegados a otras regiones de España» –señalaba literalmente el documento–, sin detrimento de que cumpliría las obligaciones legales vigentes en cada momento, contra las que ya ha ejercido acciones judiciales. De momento, como publicamos hoy en LA VERDAD en primicia, el Ministerio ha iniciado los trámites para el traslado inminente de los once primeros menores no acompañados procedentes de Canarias y Ceuta.

Ante esta retahíla de concesiones y las consecuencias que ya se atisban en los estudios demoscópicos, no es descabellado pensar que el intento del Partido Popular por endurecer su programa migratorio corre el riesgo de naufragar, pues irrumpe en un escenario perfectamente acotado y manejado por el relato de Vox. En política, cuando a los electores se les da a elegir entre el original y la copia, lo normal es que se decanten por el primero. ¿Tiene entonces ganada Vox la 'batalla de la inmigración' en el espectro ideológico de la derecha? Juzguen ustedes mismos.