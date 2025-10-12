La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tempus fugit

La hora de la salud mental

El frenético ritmo de vida actual y la dificultad para gestionar las frustraciones personales disparan los casos hasta el punto de convertirse ya en un fenómeno desestabilizador del sistema sanitario, desbordado por la gran demanda a la que debe hacer frente con unos recursos limitados y, en muchas ocasiones, insuficientes

Víctor Rodríguez

Víctor Rodríguez

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:14

Hablar de salud mental antes de la pandemia de covid-19 era prácticamente un tema tabú en nuestra sociedad. La mayoría de los afectados por ... trastornos psíquicos sufrían en silencio lo que se consideraba un estigma que generaba prejuicios y discriminación, tanto en las relaciones personales como en las laborales. Todos conocemos algún caso de este aislamiento en nuestro entorno más cercano. No ha sido hasta 2020 cuando se ha empezado a normalizar y a aceptar el tratamiento médico y psicológico de las alteraciones del intelecto y el estado de ánimo. Avergonzarse por acudir a la consulta del psicólogo o el psiquiatra ha pasado, afortunadamente, a la historia. Las encuestas dan fe de este giro: hasta un 17% de la población española dice tener depresión, una de las tasas más altas de Europa, y otro 16% ansiedad, fobias o estrés postraumático; mientras que casi dos de cada diez reconocen tomar somníferos, ansiolíticos o antidepresivos una vez a la semana y un 27%, al menos, una vez al mes, lo que representa uno de los índices más altos a nivel mundial. Así lo indica el último Estudio Internacional del Grupo AXA sobre Salud y Bienestar Mental que recoge datos de 16 naciones (España, Italia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Suiza, Bélgica, Turquía, Alemania, EE UU, México, Japón, China, Hong Kong, Filipinas y Tailandia), que sitúa a nuestro país a la cabeza de los más estresados, con un 62% de los ciudadanos que admiten estarlo.

