¿Vox contra la Iglesia católica?

Víctor Meseguer

Víctor Meseguer

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:30

Jumilla se había convertido en capital de la islamofobia –disfrazada de defensa de las tradiciones patrias– al pairo de la decisión de una alcaldesa del ... Partido Popular que se dejó arrastrar por el voto de un concejal de Vox. Mientras los familiares de Nadia (la trabajadora temporera marroquí de aproximadamente 35 años y vecina de Jumilla, que falleció el pasado 9 de agosto arrollada por una máquina en la finca donde trabajaba recogiendo lechuga) rezaban por su alma (Janazah), la Conferencia Episcopal de España se unía a la Comisión Islámica en la defensa de la libertad religiosa. La respuesta de Abascal no se hizo esperar: acusó a los obispos de estar amordazados por los casos de pederastia (generalizar siempre es un atajo peligroso, porque nos aleja de la verdad, fomenta la división y deshumaniza) y de vivir de las subvenciones públicas (como antes hicieron en Murcia con Croem, UGT y CC OO). Supongo que el próximo paso será registrar una proposición de ley para dejar sin fondos a la Iglesia católica: Cáritas, Proyecto Hombre, Manos Unidas... y tantas organizaciones que luchan por romper la cadena hereditaria de la pobreza y mucho más. Sí, una iniciativa como la proposición de ley presentada el 12 de mayo de 2025 por Vox para dejar sin asignaciones económicas a los sindicatos más representativos (CC OO y UGT) y a la patronal de empresarios(Croem). Por cierto, el 82% de los ingresos de Vox procede de las arcas del Estado.

Espacios grises

laverdad ¿Vox contra la Iglesia católica?