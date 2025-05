Argumentar sobre nuestra responsabilidad, por haber fundamentado todo el desarrollo de la Región en un bien como el agua que siempre nos ha sido escaso, ... generando una dependencia creciente de otras cuencas, de poco sirve. Lo que hay es lo que hay, y a nadie se le ocurriría a estas alturas una reconversión de toda la economía murciana.

El compromiso de defender los intereses de los ciudadanos no se circunscribe, pero pasa por trabajar firmemente en la resolución de los graves déficits de nuestra Región, déficits que no son sólo hídricos.

No cabe duda de que la insuficiencia de agua que padecemos es uno de ellos. En su superación no caben ambigüedades ni silencios, tenemos que mojarnos todos. Y debemos hacerlo generosamente, sin paraguas. Los ciudadanos no comprenderían estrategias de oposición del blanco al negro ni compromisos de grupos; y menos cuando nos estamos jugando el futuro de nuestra Región. Todas las fuerzas sociales debemos unirnos en un mismo compromiso: Murcia debe dejar de ser una Región permanentemente sedienta.

Pero esta coincidencia en el 'fin', no puede suponer un obligado desfile al 'paso de oca' en los medios. La Constitución Española que los socialistas defendemos, en su artículo 46.2, dice claramente: «Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva». Utilización racional, medio ambiente, solidaridad colectiva: la política es el arte de intentar conciliar los intereses legítimos y aparentemente contradictorios de todos los españoles. Este es el fin de la política, no sacar ventaja revanchista encendiendo las pasiones.

Por cierto, convendría recordar que los presidentes 'Josep' María Aznar (en la intimidad) y un tal 'M. Rajoy' gobernaron España durante 15 años y su mayor logro en la materia fue garbillar agua para todos. ¡Vaya estafa! Mientras tanto, el secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, siguiendo la estela de Cristina Narbona, acaba de anunciar que habrá dos nuevas desaladoras en nuestra Región para contribuir al mix hídrico que necesitamos. Hay expertos que apuntan la necesidad de apuntalar esta solución basada en la desalación con otras inversiones como, por ejemplo, la interconexión de las desaladoras con los canales del postravase, así como reducir los costes energéticos de producción de agua desalada. Vale, pero... ¿cuál es la alternativa? ¿sacar al Santo del pueblo en procesión y que sea lo que Dios quiera? A ver, habrá que seguir avanzando en la búsqueda y mejora de soluciones técnicas, pero Lucas sabe que el PSOE lo puede casi todo menos decidir cuándo y cuánto va a llover en la cabecera del Tajo o en Bruselas (Bélgica ha conocido este año temperaturas récord y se prepara para persistentes sequías en el futuro). Nadie puede tomar decisiones en base a variables que no controla.

Como afirma Joaquín Hernández, alcalde de Lorquí desde 2011, «esto no va de partidos. No va de PP o PSOE. Va de la Región de Murcia. Estamos ante un conflicto territorial entre los intereses de Castilla-La Mancha y los nuestros. Solo hay que escuchar las declaraciones del PP manchego en contra del Trasvase para comprobarlo».

Los murcianos se merecen que alguien les diga la verdad para avanzar en una solución definitiva. Y la verdad es que si hay poca agua en España que caiga del cielo, en los próximos años va a haber menos.

El PSRM-PSOE ha reiterado su compromiso con la defensa del agua necesaria para la Región de Murcia, tanto para el consumo humano como para el desarrollo económico. Los socialistas han puesto encima de la mesa sus argumentos. Consideran que el acueducto Tajo-Segura es imprescindible dentro de una estrategia de combinación hídrica que incluya también seguir trabajando en desalación, depuración y reutilización del agua, así como el aprovechamiento de los recursos propios del Segura y la modernización de los regadíos. Porque lo que no se puede esperar es que una única solución arregle el problema de la escasez de agua. Necesitamos trasvase, necesitamos desaladoras, necesitamos mejora en la eficiencia de los sistemas de tratamiento y depuración de aguas, necesitamos seguir invirtiendo más en sistemas de riego por goteo (lineal, estándar, regulable, integrados...), necesitamos parar la desertificación con agricultura regenerativa, necesitamos apoyar a nuestras industrias para que innoven en el uso sostenible del agua, necesitamos que los ciudadanos continúen comprometiéndose con el consumo responsable... y sobre todo necesitamos menos políticos que nos quieran convencer de que su solución es la única y perfecta. La falta de generosidad para entenderlo así sería un engaño a los ciudadanos y un desastre para el futuro de nuestra Región.

Lo que es necesario en estos momentos son argumentos, lo que sobran son mordazas. De aquellos debieran sobrarnos a los murcianos. Argumentos contundentes, respetuosos y serios. Contundencia nacida de la evidencia de la necesidad; respeto surgido de la comprensión de los problemas de otras regiones con las que hemos de sumar y no restar, así como de la sensibilidad por un medio ambiente que cualquier iniciativa ha de contemplar como mejor legado de futuro; seriedad en el estudio de alternativas.