Lo de Pepe Luján

En un aula de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia, un alumno iba desgranado las fuentes a las que había ... acudido para elaborar su Trabajo Fin de Master. Él defendía su trabajo y a mí me tocaba formar parte del tribunal que presidía Pepe Luján. Al terminar, Pepe le felicitó por su trabajo, pero a renglón seguido le conminó a releer comprensivamente algunas de las citas utilizadas, recordándole en qué obras de literatura científica podía encontrarlas (creo que no hizo referencia a las páginas donde se hallaban por pudor). Todo esto ocurría en el año 2015, yo andaba entonces de profesor asociado en la Facultad de Trabajo Social de la UMU, intentando sustituir a Pepe Marín en la asignatura Derecho de la Protección Social (un objetivo imposible, pero hice lo que supe y pude) y Pepe Luján ya era uno de los principales juristas y académicos de Derecho Laboral.

Recientemente, se ha filtrado interesadamente, que cuando acabe su mandato como rector de la Universidad de Murcia, Pepe Luján se incorporará como secretario general de la Confederación Regional de Empresarios de la Región de Murcia. A mi juicio, una gran noticia. Los empresarios son conocedores de su tendencia natural al diálogo y consenso en la búsqueda de soluciones que aporten rigor y confianza.

Con Pepe Luján, la Croem recupera el legado de Clemente García y su capacidad de trabajo e influencia para avanzar –de la mano de los sindicatos– en la defensa de los intereses económicos y sociales que le son propios, desde la resolución de convenios colectivos atascados a la promoción y desarrollo de iniciativas de incidencia política para abordar los desafíos de nuestro amenazado Estado del Bienestar: educación, sanidad, servicios sociales, migraciones... etc.

Una oportunidad para todos que ni puede ni debe malograrse por nada ni nadie. Si el malmeter y la mala fe de terceros no se hubieran cruzado en el plan acordado entre Miguel López Abad y José Luján, todos habríamos celebrado la noticia en el momento que le correspondía hacerse pública. Desde aquí mi reconocimiento sin ambages al presidente de Croem por tomar una decisión de tanta calidad y proyección de futuro. No es la primera vez que lo hace, ocurrió lo mismo con el nombramiento de José Daniel Martín como Secretario General de la Cámara de Comercio de Murcia. Creo que, como decía Machado, Miguel es... «en el buen sentido de la palabra, bueno», y como todos, acierta y se equivoca, pero a él le distingue una virtud muy escasa: la de rectificar.

Creo que las dos secretarias generales de UGT y CC OO han celebrado la noticia. Van a tener un interlocutor sólido y capacitado. Y Luján también tendrá la suerte de aprender de ellas. De la experiencia que Teresa ha ido acumulando en su larga trayectoria en la dirección sindical a la autenticidad de Paqui, una líder sindical a pie de urgencias hospitalarias que ha llegado tan de repente a la dirección del sindicato que le ha evitado la alienación del poder (a mí me pasó lo mismo y creo que no me fue mal). Dos mujeres muy complementarias que nos pueden regalar los mejores años del movimiento sindical en la Región de Murcia.

Igual no le ha venido tan bien al Gobierno regional porque puede que tuviera previsto otro futuro para él, pero sin lugar a dudas, a quien sí le ha venido bien es a Francisco Lucas como jefe de la oposición. Los empresarios, muchos de ellos de ideología conservadora, no pueden vivir de espaldas al PSOE, el único partido que constituye una alternativa real de gobierno en nuestra Comunidad (sin olvidar que el PSOE lidera el Gobierno de España donde se materializan muchos intereses de la ciudadanía murciana). Todavía me acuerdo cuando, hace ya muchos años, Tomás Zamora (entonces presidente de Croem) dijo que los empresarios tienen el deber de dialogar con el Gobierno que eligen los ciudadanos con independencia del partido que cada uno de ellos vote. Y Pepe Luján puede ser ese interlocutor necesario para abrir puentes permanentes entre empresarios, trabajadores, partidos y administraciones públicas.

Por último, ente los beneficiarios también podemos encontrar al ecosistema universitario de la Región de Murcia, nuestras tres universidades. Las empresas son la clave en la transferencia del conocimiento que creamos en las universidades. Si las empresas no proporcionan métodos de trabajo que faciliten la conversión del capital intelectual, social y relacional de las personas en capital organizativo, habremos emprendido un viaje a ninguna parte. Pepe tendrá que dar respuesta a una pregunta que marcará nuestro futuro como Región y como País: ¿Qué tenemos que hacer para transformar los conocimientos individuales en un valor duradero para las empresas? Ni en sus mejores sueños, podrían el personal docente e investigador de la Universidad de Murcia encontrar mejor conexión con el mundo de la empresa.

Necesitamos personas que ayuden a avanzar en la creación de espacios de intereses compartidos entre la universidad, los empresarios y los gobiernos. Pepe Luján es la persona necesaria en el momento justo.

¡Ánimo y adelante!