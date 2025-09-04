La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jóvenes y política (II): el método

La verdadera fuerza de una sociedad se mide en su capacidad de garantizar derechos de forma constante

Víctor Meseguer
Mileva Chialvo

Víctor Meseguer y Mileva Chialvo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:41

Hicham sabe que tiene los días contados en el Centro de Menores de Santa Cruz. El PP y Vox han pactado cerrarlo. Quedan pendientes otras ... medidas para la salvación: 'hundir' el 'Open Arms', deportar a ocho millones de inmigrantes y a sus hijos, más vigilancia y seguridad... La sensación de Hicham es parecida a cuando le arrancaron de los bajos del camión que le permitió entrar en España buscando una solución, una alternativa a una vida de mierda en su país, y vio que todo puede empeorar. Le duele que le echen del gueto harto de miseria y desesperanza en el que vive, pero sabe que¡, como dice el cura Joaquín Sánchez, «el mayor centro de menores está en el fondo del mar Mediterráneo». Él no sabe qué le aportará su futuro, pero el resto también desconocemos que el nuestro pasa por la integración de una generación de jóvenes sanos y valientes como él. Jóvenes que desean empezar a tener un futuro autónomo, y no un presente tutelado o un pasado sin esperanza.

