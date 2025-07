El tío del saco

El noticiero de esta semana tiene su epicentro en Torre Pacheco. Cuentan las crónicas que el último sábado decenas de hombres corpulentos, vestidos de negro ... y algunos encapuchados, entraron palo en mano al barrio de San Antonio, donde desde hace treinta años habita la mayoría de la población inmigrante, para 'ejecutar' lo que los mismos encapuchados definieron como «la cacería» de inmigrantes magrebíes. Los disturbios de esos días han dejado varios detenidos y heridos leves, pero las consecuencias de esos hechos vandálicos pueden ser mayores y más graves, puede que estemos al inicio de que el odio se instale en las relaciones vecinales.

La conjunción de migrantes, desinformación y agitación en redes sociales conforman un cóctel explosivo para insuflar odio. Abonan las tesis de Vox. De ahí la visita de Antelo, quien no fue precisamente a calmar los ánimos sino a azuzar la brasa: «Cuando nosotros gobernemos los deportaremos a todos, no va a quedar ni uno». En adelante, los niños y jóvenes magrebíes ya pueden ponerle rostro al 'tío del saco', ese personaje legendario tantas veces esgrimido por los papás para calmar la rebeldía de los niños.

Pero el asunto es de un calado mayor. El asunto requiere una atención especial y multidisciplinar que favorezca la inclusión de unos jóvenes nacidos en España, pero que no se sienten españoles. Han crecido en Torre Pacheco, pero sin integrarse, sin trabajo, callejeando... «No hablan árabe, no han ido nunca a Marruecos, pero no terminan de sentirse de aquí» dice el sociólogo cartagenero Paulino Ros, quien los define como «extranjeros en su casa y moros en la calle».

Desde los años 80, España es un país receptor de personas inmigrantes. Por tanto, el fenómeno migratorio es un factor más a tener en cuenta en nuestra realidad socioeconómica. Su impacto sobre la sociedad y su carácter cambiante convierten al fenómeno en un agente transformador en muchos ámbitos de la sociedad española. Todo esto hace que el análisis sobre la realidad de la inmigración cobre una enorme relevancia.

Algo mucho más complejo que la 'solución Vox' (Antelo dixit) precedida o acompañada de bulos, como la difusión del rostro de un anciano amoratado diciendo que era el agredido que marcó el inicio de las hostilidades.