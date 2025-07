Aveces nos olvidamos de lo afortunados que somos de vivir en este país, mi querida España, donde desconocemos los tsunamis, las hambrunas y las guerras, ... entre otros males. Los fenómenos naturales, podemos preverlos e intentar aminorar sus efectos, pero nunca podremos controlarlos. Sin embargo, las guerras son de entera responsabilidad de los humanos.

Nada en la guerra es positivo. Nada. Por eso, a los quiméricos como un servidor, nos resulta muy difícil entender cómo el animal que se supone más inteligente o con un sistema de convivencia más desarrollado, es capaz de 'resolver' los conflictos mediante guerras que arrasan vidas y provocan éxodos, hambre, huérfanos, caos y desesperación. Al tiempo que constato mi impotencia, confieso que no puedo mostrarme indiferente ante tanto dolor.

Y tanto olvido.

Sí, los olvidados de todas las guerras y las hambrunas, los sin nombre que se limitan a ser una cifra. Equis muertos. ¿Y cuántas familias hay destrozadas brutalmente por cada dígito que informa del número de fallecidos? Equis desnutridos. ¿Y cuántos miles de niños, que no han hecho nada, que no tienen culpa de nada, mueren de hambre o malviven?

Ahí sí que podríamos aliviar algo, pero Vox no quiere y el Gobierno regional se ha plegado.

Como leí en este periódico, Abascal y Antelo, jefes de Vox a escala nacional y regional, respectivamente, lanzaron un ultimátum a López Miras cuando supieron los planes de la Comunidad de comprar viviendas para menores migrantes no acompañados, los llamados 'menas'. Si la orden se llevaba a efecto, romperían lo pactado para aprobar los Presupuestos de la Comunidad. Amenaza. Y Antelo abundó: «El Partido Popular ha dado una orden para comprar viviendas por valor de 7 millones de euros para 'menas', no para los españoles, no para nuestros jóvenes, no para la gente que está pasando necesidad en la Región de Murcia». Pura demagogia. La compra anunciada y anulada se enmarcaba en el proyecto 'Moderniz-Acción', financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para cerrar y dar un nuevo uso sociosanitario al centro de menores de Santa Cruz antes del próximo curso escolar.

Habrá presupuestos y, supongo, nuevas vías para la proyectada mejora de atención a los 'menas'. Para entonces, alguien deberá recordar a Abascal y Antelo, que no son murcianos, la existencia de la Matrona del Almudí, símbolo de la hospitalidad y generosidad de estas tierras.