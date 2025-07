Héroes de trampantojo

La de hoy, 1 de agosto, es una fecha señalada para miles de trabajadores. Comienzan las vacaciones. Cambio de aires. Tiempo de recargar las pilas ( ... que se dice ahora) o sea, tiempo para salir de las rutinas diarias, de las preocupaciones y de las prisas. También para el recreo de mentes a la fuga de noticias que alarman. Y no me refiero a las alertas por terremotos, miedos de tsunamis y accidentes de tráfico. En este apartado incluyo en primera plana la usanza política, o de los políticos, que ahondan en los problemas y que nos tratan como a tontos o alelados. Posiblemente porque seamos tontos y estemos alelados.

Al personal de a pie se le acumulan las frustraciones...

Una pandemia, de cuyas secuelas aún no hemos salido; una crisis de suministros por la invasión rusa en Ucrania, territorio europeo; una subida de precios que aún no ha alcanzado la cúspide; un horror, un genocidio documentado en directo; un temporal que deja un rastro de muertos en Valencia; una guerra comercial con aranceles de por medio que rompe el equilibrio internacional establecido; todo un fiscal general del Estado, al banquillo de los reos; toda una mujer joven con carrera política en ascenso, que ha falsificado su currículo para que figuren en él varios títulos universitarios que no tiene, como si el aval académico fuese imprescindible para ejercer la política...

Sí, se llama Noelia Núñez pero ha renunciado a sus cargos, ¿eh?

A eso iba. Y la renuncia la ha convertido en heroína, dado el escasísimo porcentaje de políticos que han dimitido de sus cargos cuando les han pillado con el carrito del helado. El nivel está tan bajo que todos queremos saber más de esta 'heroína' y por eso un canal de TV se ha apresurado a contratarla. Pero no.

La ahora expolítica –por poco tiempo, probablemente– no es, no debe ser, un referente. En todo caso, las alabanzas que ha recibido de su propio partido la convierten en ídolo de trampantojo, palabra que me atrae y que responde a una antigua técnica pictórica que pretende engañar a la vista, jugando con efectos ópticos para hacer creer que las figuras sobresalen del fondo.

Noelia simplemente ha hecho lo que debía hacer después del engaño curricular. Lo que sobresale es la admiración que ha despertado. Y no consuela rebuscar currículos para hallar a otros embusteros del bando rival.