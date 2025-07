Frustrado intento de desintoxicación

Las cosas como son. Confieso que, desde que me desperté ayer, estuve pensando qué tema abordar en este artículo. La culpa de tanta indecisión es ... mía y solo mía, pero un poco también del énfasis que los medios de información general, a los que soy adicto, ponían en sus portadas al Pleno del Parlamento, del que salió 'vivo' el presidente Sánchez.

Como un ejercicio de salud mental, procuro huir de comentar la política, pero al menos hoy me quiero desahogar un poco al rechazar, rotundamente, el espectáculo. Feijóo, el jefe de la oposición, perdió los papeles preguntando a Sánchez «en qué prostíbulo ha vivido usted». Eso es descender al subsuelo, señor. Y de esta manera no conseguirá más adeptos sino al revés. A pesar de los muchos años que lleva en política, no sabe comunicar (le invito a que lea el libro del coronel y profesor Carlos Pérez Salguero que versa sobre cómo mejorar la forma de comunicar), no llega a los votantes que no estén convencidos.

No crea empatía.

Creo que no. Hoy por hoy, la prueba está en la continuidad del gobierno de coalición, pese a la debilidad en la que se encuentra el presidente Sánchez, luego de los escandalosos casos de corrupción que han llevado a la cárcel a su íntimo Santos Cerdán y a su exministro Ábalos, si bien éste no está entre barrotes por aquello de que cada juez es un mundo. Y, si no, que le pregunten a las sindicalistas 'Las seis de La Suiza', condenadas a 3,5 años de prisión, a la que han entrado de manera inmediata, en contraste con otro juicio notorio, el del asesor fiscal de famosos (como Imanol Arias y Ana Duato) condenado a 80 años de cárcel, pero dejado en libertad provisional.

'Cosas veredes, amigo Sancho'.

Pero como Dios aprieta, pero no ahoga –que decía mi madre– ayer encontré la salida al círculo vicioso en el que había entrado mi sesera. Fue una pequeña loa a Cartagena publicada en el suplemento 'El viajero' que edita 'El País', al citarla como ciudad infravalorada «que merece la pena descubrir». La define como ciudad romana, marinera y modernista y hace un recorrido por la milenaria ciudad, joya de esta Región.

Cartagena, querida Cartagena, tu evocación me ha hecho olvidar la encrucijada mental que me han provocado las noticias políticas.