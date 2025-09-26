La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La rampa

Caza de brujas

El inquilino de la Casa Blanca y el síndrome de Hubris

Tito Conesa

Tito Conesa

Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:12

Se comportan como los chulos del barrio, los abusones de su fuerza, los intimidadores, y hasta se creen enviados por el mismísimo Dios, como dijo ... Trump en el mensaje de su vuelta a la Casa Blanca: «Hace unos meses, en un bonito mitin, un grupo de asesinos me perforó la oreja. Pero mi vida se salvó por algo: Dios me salvó para hacer a EE UU grande de nuevo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

laverdad Caza de brujas