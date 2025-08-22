La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Murillo, Quevedo y el pastel de carne murciano

Murillo, uno de los pintores más destacados del barroco, lo inmortalizó en el cuadro 'Niños comiendo pastel'

Susana Martínez Rodríguez

Susana Martínez Rodríguez

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:18

Hace unos días regresé de un congreso. De hecho, es 'el congreso': cada tres años se celebra una reunión mundial de historiadores económicos en el ... que se dan cita cientos –sí, cientos– de especialistas en la materia. Es una semana de intenso trabajo, en el que discuten trabajos en curso, nuevas ideas, propuestas de colaboración. También es un lugar de encuentro en el que reunirse con viejos amigos y hacer nuevos contactos. Como no todo va a ser trabajar, siempre hay un lugar para el ocio y el esparcimiento. La gastronomía suele ser un punto de encuentro que propicia agradables y distendidas conversaciones. Así que, con mis colegas, tras una sesión doble de cuatro horas nos propusimos ni mencionar la historia de mujeres en las empresas y las finanzas y buscar un lugar donde poder comer en la bella ciudad de Lund, Suecia. Una de las cuestiones que surgió en la conversación es el carácter universal de las muchas veces consideradas especialidades locales. Y no fue nada difícil encontrar nuestra especialidad local universal para todos los congregados en aquella larga mesa: el pastel de carne.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo intento de veto de Vox a un rezo islámico en Las Torres de Cotillas
  2. 2

    El Tribunal de Cuentas apunta otra vez al agujero «financieramente insostenible» del SMS
  3. 3 Dimite Antonio Merino como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calasparra
  4. 4

    La zona del soterramiento en Murcia ganará decenas de plazas de aparcamiento este otoño
  5. 5

    Iban Markitz: «Asier Goiria es un espectáculo; es un referente y un escudo para mí»
  6. 6 La curiosa estrategia de un centro de salud de Murcia para distraer a los niños en las consultas: «Qué maravilla»
  7. 7 La Academia General del Aire espera a la Princesa Leonor en un curso con más alumnos y aviones
  8. 8 Detenido un menor en Lérida tras matar a un joven en una pelea
  9. 9

    Las obras del Espalmador, en Cartagena, avanzan con el soterramiento de las tuberías y el cableado
  10. 10 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Murillo, Quevedo y el pastel de carne murciano