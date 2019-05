VOX, YA SABEN, ES VOX

Posiblemente se trataba de un 'bot' (término, ya saben, que es un aféresis de robot), o sea, uno de esos programas informáticos sin alma ni cabeza que infectan de 'fake news' (noticias falsas, ya saben) las redes sociales, un universo en el que los movimientos populistas de cualquier signo y lugar se mueven como peces en el agua. Quizá se le fue la tuerca al 'bot', por qué no, igual que a un humano se le puede ir la pinza, y eso explicaría que Vox soltara el domingo un tuit cuyo contenido era falso de toda falsedad, porque se puede ser de extrema derecha, de extrema izquierda o de extremo centro (y hasta ahí, bien), pero no hay por qué echar trolas. El caso es que los 5.371 seguidores de la cuenta oficial de Vox Murcia-provincia (ya saben, para ellos, mejor provincia, como antes, que autonomía, como ahora), recibieron un mensaje en el que el partido se quejaba por no haber sido invitado al debate de 'La Verdad', y esgrimía sus buenos resultados del 28-A (143.010 votos en la Región, el 18,64%) para vestir de imperdonable la exclusión ante su gente. Pero, posiblemente por tratarse de un 'bot' con el disco duro desmemoriado (no pensemos en la mala fe humana), el tuit de Vox no contaba que desde 'La Verdad' se llamó primero a un portavoz autorizado, que quien esto suscribe llegó a publicar en su artículo dominical que Vox había sido invitado a participar en el debate de hoy (dato comprobable en la edición del 14 de abril), que después la Junta Electoral Central impidió la presencia de Vox en los debates de las televisiones nacionales, que desde esta Redacción se consultó entonces donde había que hacerlo y se nos advirtió de que el debate debía limitarse a las cuatro fuerzas que obtuvieron representación en las elecciones autonómicas de 2015 (como así será) y, que se llamó de nuevo a Vox, por último, para comunicarle que no podría estar hoy en el Paraninfo, debido a todo lo expuesto. Tampoco anduvo listo el 'bot' al usar de ariete sus resultados del 28-A, y no los de las autonómicas de 2015, que son los que vienen al caso: 5.427 votos, el 0,85% del total, posiblemente porque hace cuatro años Vox no tenía 'bots'.